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Среда 15 ноября

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Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать

Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать
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Владимир Жириновский был фигурой известной и неоднозначной. Популярность легендарного политика по-прежнему не угасает.

Политик находится в лучшем мире почти два года, но его имя продолжает жить. Популярность, которую за годы жизни приобрел Владимир Вольфович, все еще приносит доходы. Накануне стало известно, что пиджак мужчины будет реализован на аукционе. Об этом сообщает интернет-издание Neva Today.

Первоначальная цена предмета гардероба составляет 200 тысяч рублей. Не исключено, что при проявлении интереса со стороны потенциальных покупателей, конечная стоимость возрастет в разы. Царьград поведал историю вещи знаменитого политика. Оказалось, что пиджак Владимир Жириновский подарил в эфире телеканала своей партии. Житель Подмосковья получил из рук политика не только часть гардероба, но и письмо на фирменном бланке. Бумага, к слову, также прилагается к аукционному лоту.

Напомним, что Владимир Жириновский тяжело переносил коронавирусную инфекцию. Жизнерадостный политик боролся до конца, а сотни тысяч его сторонников и поклонников каждый день молились, желая скорейшей поправки лидера партии. В браке с Галиной Лебедевой мужчина стал отцом единственного официального сына Игоря. От других отношений у Владимира Вольфовича остались еще двое детей: Олег и Анастасия.

Общественная служба новостей напоминает, что торги состоятся в Санкт-Петербурге. В этот же день с молотка будут пущены и другие интересные лоты. Например, балетные пуанты Майи Плисецкой с ее автографом, немецкая энциклопедия "Мужчина и женщина. Их взаимное отношение и положение, занимаемое ими в современной культурной жизни", а также другие издания, фотографии и вещи.

15 ноября 2023, 02:01
Владимир Жириновский. Фото: © Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Российский аукционный дом• Требует проверки

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