Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю

Телеведущая столкнулась с весьма пикантной ситуацией. Блондинка рассказала, что происходящее настолько ее возмутило, что она готова идти с этой историей на федеральные каналы.

Эффектная блондинка не принадлежит к числу робких или молчаливых особ. Телеведущая не стала скрывать и недавнюю неприятную ситуацию, произошедшую с ней во время проведения процедур у звездного стилиста. Дана Борисова рассказала, что мужчина испортил шевелюр не только ей, но и несовершеннолетней дочери. Якобы Александр Данилов применяет уникальную методику оздоровления кожи головы – мажет волосы какашками коз. Подробности скандальной истории 47-летняя женщина рассказала Пятому каналу.

Экс-ведущая программы "Армейский магазин" утверждает, что стилист сжег волосы при проведении процедур. Учинять разбор полетов Дана Борисова не торопится. Она не исключает, что Александр Данилов может использовать всю ситуацию для пиара. Сама же телеведущая влипла в неприятную историю случайно.

"Стилист, у которого руки реально из одного места. Пол-Москвы моих знакомых, кому он просто сжег волосы. То, что он кому-то там рассказывает, что он лечит козьими какашками голову", — пояснила она.

К слову, странный метод оздоровления кожи головы и волос в последнее время набирает популярность. Любители измазать голову какашками считают, что природный состав подобной маски помогает оздоровиться и устранить проблемы. Официальных исследований на эту тему пока не проводилось.

Напомним, Дана Борисова стала широко известна после начала работы в программе "Армейский магазин". Миниатюрная блондинка читала письма солдат и колесила по военным частям страны. В настоящее время ее не так часто можно увидеть на ТВ. Женщина пробовала себя в кино, съемках в качестве модели. После сложной ситуации, связанной с зависимостями, написала книгу "Жизнь под кайфом".