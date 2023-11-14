Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты

Сегодня, 14 ноября, Лолита Милявская отмечает юбилей. Известной певице исполняется 60 лет.

Исполнительница хита "На Титанике" не раз говорила, что совершенно не чувствует себя на свой возраст. Надо сказать, цифры в паспорте едва ли отражаются и на внешнем виде артистки. В свои 60 лет она по-прежнему остается привлекательной и может дать форму многим более молодым коллегам по цеху. Очевидно, именно поэтому у Лолиты всегда была такая бурная личная жизнь.

Как известно, сегодня на счету певицы пять неудачных браков. В первый раз она пошла в загс еще в юности. В 1984 году исполнительница связала себя семейными узами с однокурсником Александром Беляевым, но вскоре осознала ошибку. Не был серьезным и второй брак артистки. В 1987 году она расписалась с Виталием Милявским. Этот штамп в паспорте принес Лолите не только желанную прописку, но и фамилию, под которой она в последующем прославилась.

Третий союз певицы оказался куда более осознанным и долговечным, чем предыдущие. Во второй половине 80-х она познакомилась с Александром Цекало и создала с ним кабаре-дуэт "Академия". А через некоторое время творческий союз перерос в романтический. Влюбленные прожили вместе 12 лет, но поженились лишь незадолго до разрыва.

Вскоре после регистрации брака, в 1998 году, Лолита родила единственную дочь Еву. Тогда многие решили, что отцом девочки является Цекало. А позже выяснилось, что певица забеременела от другого, но шоумен благородно решил записать ребенка на себя. Впрочем, построить семью у них не вышло. Спустя два года после рождения дочери союз окончательно рухнул.

После развода с Цекало Милявская пыталась обрести счастье еще в двух браках. В 2004 году она вышла за бизнесмена Александра Зарубина, но отношения продлились всего несколько лет. Затем певица связала свою жизнь с теннисистом Дмитрием Ивановым. Долгое время поклонники были уверены, что молодой муж смог осчастливить певицу. Однако в 2020 году прогремел развод. В процессе вскрылись многие неприятные подробности, а Иванова окрестили альфонсом.

Сейчас знаменитость наслаждается статусом свободной женщины и с гордостью рассказывает о своих любовных приключениях. Артистка признавалась, что предпочитает проводить ночи только с молодыми любовниками. А недавно, как писали "Дни.ру", Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой.