В Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024"

Стало известно, как проходит работа над созданием нового выпуска главного новогоднего шоу.

Пожалуй, сегодня эта музыкально-развлекательная телепрограмма знакома каждому зрителю нашей страны. Уже не один десяток лет она выходит в эфир, чтобы веселить и радовать россиян в новогоднюю ночь. Исключением не станет и текущий год.

Через несколько недель все жители России будут провожать 2023-й и встречать 2024-й вместе с любимым шоу. Подготовка к этой важной дате идет полным ходом, но детали съемок пока тщательно скрываются. Впрочем, некоторые секретные подробности журналистам все же удалось выведать и обнародовать в Сети.

Работа над созданием новогоднего выпуска проходит в павильоне "Мосфильма". Источник уточняет, что декорации для "Голубого огонька-2024" обновили, а сцену оформили сдержанно. Первые номера с некоторыми артистами уже успели отснять, но предстоит еще много работы.

СМИ пишут, что каждая знаменитость прибудет на съемки в назначенное ей время, чтобы записать выступление и совместные кадры с коллегами по цеху. За две недели упорной работы над новогодним шоу студию должны посетить Григорий Лепс, Алсу, Олег Газманов, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а также многие другие знаменитые на всю страну артисты.

Нет сомнений, что с таким роскошным звездным составом "Голубой огонек-2024" приятно удивит и порадует зрителей. Однако кто-то до сих пор не может смириться с тем, что некоторые любимчики не появятся на экранах в самую главную ночь года. В их числе оказалась и Кристина Орбакайте. Как писали "Дни.ру" ранее, певица отказалась от съемок в России.