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Покинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала

Покинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала
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В последнее время Анжелика Варум редко выходит на связь с публикой. А теперь артистку вдруг обнаружили в другой стране.

Уже много лет брак певицы с Леонидом Агутиным считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако этот факт не исключает появление в Сети самых разных слухов. Но особенно активно общественность зашепталась после недавнего юбилея исполнителя хита "Босоногий мальчик", который он отмечал без Анжелики Варум.

Некоторые предположили, что отсутствие артистки на столь важном для ее мужа празднике может значит только одно – в семье случился разлад. Вскоре Леонид Агутин опроверг эти домыслы и объяснил, что его супруга пропустила концерт из-за проблем со здоровьем. А теперь, спустя несколько месяцев, в Сети появились доказательства его словам.

В последнее время Анжелика Варум редко выходила на связь и появлялась на публике. Однако накануне артистка наконец порадовала фанатов своим присутствием. Оказалось, звезда покинула Россию и отправилась вместе со знаменитым мужем на гастроли.

Источник уточняет, что супруги вместе выступили в Казахстане и собрали полный зал слушателей. Более того, певица попала на камеру после концерта. Звезду сняли за границей, когда она выходила из гримерки. К тому моменту, как пишет Комсомольская правда, артистка уже переоделась в повседневный наряд. Зато во время выступления она продемонстрировала публике сразу несколько ярких образов.

Судя по всему, Леонид Агутин говорил правду, уверяя, что в его семье по-прежнему царит идиллия. Хотя еще совсем недавно, как писали "Дни.ру" ранее, он вышел на связь помятый и без Анжелики Варум.

14 ноября 2023, 13:06
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Pressисточник / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, которые вышли замуж слишком рано

Анжелика Варум. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Слава. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (справа). Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

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