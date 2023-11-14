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Вторник 14 ноября

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Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова: поп-король проболтался о мужской силе

Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова: поп-король проболтался о мужской силе
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Звезда российской эстрады обнародовала интригующие детали о себе. Прояснилось то, что Филипп Киркоров не афиширует на публике.

Экс-супруг Аллы Пугачевой купается в лучах славы и влияния, пока его легендарная бывшая пытается наладить жизнь за границей. После развода с Примадонной репутация поп-короля стала довольно скандальной. О претензионном и вспыльчивом нраве артиста слагают легенды, но в реальности Филипп Киркоров очень добрый.

О таком свойстве характера заявили в окружении певца, да и сам он с радостью подтвердил это в беседе с Пятым каналом. Взволнованный поп-король ненароком проболтался о мужской силе. По словам певца, он даже не умеет драться, но рука у него тяжелая – может дать сдачи.

Особенности поведения артист связывает с гороскопом, а точнее — со знаком зодиака. Филипп Киркоров — Телец. Он способен жестко реагировать, когда его выводят из себя, отсюда и нашумевшие конфликты на публике. Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова.

Напомним, артист воспитывает двоих очаровательных детей, которых родила суррогатная мать. В ноябре отмечает день рождения дочь звездного папы Алла-Виктория, девочка уже успела проявить свои вокальные данные на сцене. А в июне следующего года Филипп Киркоров собирается поздравлять с 12-летием сына Мартина.

14 ноября 2023, 12:27
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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