Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Вторник 14 ноября

11:43Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность 10:54Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей 08:54Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов 08:07Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко" 06:54Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики 06:00Для молодых многодетных семей придумали новые меры поддержки 05:30Три критические ошибки при снижении артериального давления дома 04:45Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара 02:23Раскрыт секрет правильного рациона для легкой зимовки 01:25Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом 00:45Онлайн-продажи в банках начнут проводить по новым правилам 16:55Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался 16:27Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой 16:11Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени 15:00Разведенная Бледанс раскрыла свое отношение к Лепсу: Родила бы ребенка 13:39Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке 12:44Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству 11:32Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране 10:10Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца 07:54Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера 07:11Раскрыты пять эффективных способов восстановить севший голос 05:52Россиянам раскрыли новый способ обеспечить безбедную старость 04:57Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты 03:57Как пережить магнитную бурю: три совета от врача 02:56Меню с легендарного "Титаника" продали на аукционе 02:25Сердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане 01:48Правила сдачи ОГЭ девятиклассниками вновь поменяли 01:14Три этих ритуала помогут сохранить новогоднее настроение до праздника 17:11Почему доверие – это ключ к здоровым отношениям? 14:14Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" 13:165 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца 09:04Какие три правила нужно внедрить в свою жизнь каждой женщине 08:00Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции? 06:36Сможет ли Пугачева остаться иконой поп-культуры для народа после отъезда из России? 22:11Как сложилась судьба звезд сериала "Друзья" 17:193 способа противостоять своим негативным установкам 13:09Может ли человек управлять исполнением своих желаний: ответ эксперта 21:52"Мне нельзя": Филипп Киркоров объявил о собственной уязвимости 21:00Стилист был поражен: вот какая Ольга Бузова на самом деле 20:08Как сэкономить в черную пятницу: советы от эксперта 19:34"Все знают мою особенность": Барановская назвала свое яркое отличие 14:01Живущего за границей Леонтьева уличили в пластике 12:58Была суровой мамой: о каком поступке жалеет потерявшая сына Рязанова 11:42Наказ пришел в письме: почему Харатьян решил сменить имя своему сыну 10:46Изменившаяся до неузнаваемости дочь Якубовича произвела фурор в Сети 08:55Любителей похулиганить в самолете начнут наказывать по-новому 08:00Переборщили с пиротехникой: как сейчас чувствует себя контуженный Олешко 07:15Разведенная Агата Муцениеце захотела расширить горизонты 06:12Способный обновить организм овощ найден диетологами 05:29Мать иноагента Смольянинова* осталась с долгами уехавшего сына
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность

Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность
2

Зепюр Брутян рассказала, что ее супруг Павел Прилучный подает ей тайные знаки.

За последний год в жизни звезды "Мажора" произошло много приятных перемен. В августе 2022-го он узаконил свои отношения с актрисой Зепюр Брутян, а через несколько месяцев в звездной семье случилось пополнение. Павел Прилучный стал многодетным отцом, но, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом.

Как известно, минувшей весной Зепюр Брутян подарила мужу сына Микаэля. С момента появления малыша на свет прошло всего полгода, однако его знаменитые родители уже задумываются о том, чтобы снова стать родителями. Вполне возможно, что супруги уже предприняли решительные шаги на пути к мечте. Ведь накануне в социальных сетях новоиспеченной мамы появилась довольно неоднозначная запись.

Актриса запечатлела на видео корзину с цветами, которую ей подарил Павел Прилучный. Брюнетка отметила, что в последнее время муж вручает ей исключительно розовые букеты. Зепюр считает такой выбор супруга неслучайным.

"Павел, сам того не замечая, дарит в последнее время розовые корзины с цветами. А я тот человек, который верит в знаки", – подписала кадры актриса.

Пусть и с долей юмора, но в своей записи Брутян намекнула на вторую беременность. Артистка дала понять, что они с мужем хотят еще и дочку. Но когда поклонники смогут за них порадоваться – остается загадкой.

Не исключено, что через какое-то время звездная пара сообщит публике хорошие новости. Но пока молодые родители наслаждаются тем, что имеют, и проводят все свободное время с сыном. Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Павла Прилучного показала умилительные кадры с малышом.

14 ноября 2023, 11:43
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Актриса Агния Кузнецова.
Продюсер Влад Ряшин и актриса Анна Банщикова. Анна, кстати, впервые вышла в свет после рождения ребенка.
Игорь Угольников пользуется авторитетом среди продюсеров.
Звезда "Гражданского брака" Агата Муцениеце надеялась, что ее супруг Павел Прилучный победит в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" и даже поспорила на деньги, но проиграла. Лента с Прилучным был удостоен награды в номинации "Лучший мини-сериал".
Александр Цекало прежде был известен как певец, а теперь - как актер, продюсер и ведущий.
Анастасия Заворотнюк все неделю отбивалась в суде от кредиторов, которым должна более 30 миллионов рублей.
Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.
Актриса Анна Чурина перед началом V церемонии вручения премии.
Актеры Александра Никифорова и Дмитрий Фрид.
Алиса Хазанова появилась на сцене в простеньком цветастом платьице и с хвостиком на голове, чем немало удивила публику. Но это был продуманный ход. Она быстренько поменяла высоченный каблуки на кроссовки и станцевала зажигательный танец.
Актриса Мария Кожевникова.
Актриса Мария Кожевникова и продюсер Игорь Угольников.

По теме

Разведенная Агата Муцениеце захотела расширить горизонты

Кроватка уже мала: жена Прилучного показала умилительные кадры с сыном
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей

Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей
В Сети появился новый снимок наследницы Аллы Пугачевой. Глядя на него, можно заметить, что Лиза подросла и превратилась в невероятную красавицу. С весны прошлого года Примадонна живет за границей вместе с мужем и детьми-двойняшками.

Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко"

Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко"
Любимая несколькими российскими поколениями кинокартина шокировала заокеанских зрителей. Рассказываем, что больше всего их испугало. Культовая для нескольких поколений россиян сказка "Морозко" произвела фурор, попав за океан.

Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики

Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики
Светская львица долгое время не решалась продемонстрировать результаты работы пластического хирурга на своем лице. В социальных сетях женщина пользовалась специальными масками или аксессуарами, мешающими рассмотреть лицо. Модель наконец-то приняла участие в публичном мероприятии и появилась в обществе.

Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара

Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара
Возраст и тяжесть пережитых приступов затрудняют лечение народного любимца. Рассказываем, как сейчас себя чувствует Юрий Соломин. 88-летний актер по-прежнему находится в реанимационном отделении.

Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался

Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался
Талантливых мужчин в музыкальной индустрии достаточно много, однако не каждому удается добиться высот и завоевать всенародную славу. В России Алексей Воробьев явно поймал удачу за хвост, но какой ценой? 35-летний артист добился выдающихся карьерных успехов не только благодаря упорному труду и врожденным вокальным данным.

Выбор читателей

13/11ПндСердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане 13/11ПндДвуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался 12/11ВскВслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" 13/11ПндРасполнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране 13/11ПндЮлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера 13/11ПндНазван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты