Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность

Зепюр Брутян рассказала, что ее супруг Павел Прилучный подает ей тайные знаки.

За последний год в жизни звезды "Мажора" произошло много приятных перемен. В августе 2022-го он узаконил свои отношения с актрисой Зепюр Брутян, а через несколько месяцев в звездной семье случилось пополнение. Павел Прилучный стал многодетным отцом, но, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом.

Как известно, минувшей весной Зепюр Брутян подарила мужу сына Микаэля. С момента появления малыша на свет прошло всего полгода, однако его знаменитые родители уже задумываются о том, чтобы снова стать родителями. Вполне возможно, что супруги уже предприняли решительные шаги на пути к мечте. Ведь накануне в социальных сетях новоиспеченной мамы появилась довольно неоднозначная запись.

Актриса запечатлела на видео корзину с цветами, которую ей подарил Павел Прилучный. Брюнетка отметила, что в последнее время муж вручает ей исключительно розовые букеты. Зепюр считает такой выбор супруга неслучайным.

"Павел, сам того не замечая, дарит в последнее время розовые корзины с цветами. А я тот человек, который верит в знаки", – подписала кадры актриса.

Пусть и с долей юмора, но в своей записи Брутян намекнула на вторую беременность. Артистка дала понять, что они с мужем хотят еще и дочку. Но когда поклонники смогут за них порадоваться – остается загадкой.

Не исключено, что через какое-то время звездная пара сообщит публике хорошие новости. Но пока молодые родители наслаждаются тем, что имеют, и проводят все свободное время с сыном. Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Павла Прилучного показала умилительные кадры с малышом.