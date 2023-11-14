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Вторник 14 ноября

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Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей

Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей
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В Сети появился новый снимок наследницы Аллы Пугачевой. Глядя на него, можно заметить, что Лиза подросла и превратилась в невероятную красавицу.

С весны прошлого года Примадонна живет за границей вместе с мужем и детьми-двойняшками. И если сама артистка в России периодически показывается, то ее супруг-иноагент за это время не приезжал на родину ни разу. Однако поддерживать связь со своей аудиторией в личном блоге он не перестает. В социальных сетях Максима Галкина* можно встретить снимки не только с его женой Аллой Пугачевой, но и с детьми.

Два месяца назад двойняшкам Лизе и Гарри исполнилось 10 лет. Многим сложно поверить, что с момента их появления на свет прошло столько времени, ведь дети росли буквально у публики на глазах. К тому же, за последнее время дочь и сын Примадонны сильно изменились. Особенно это заметно на недавних снимках, опубликованных в блоге их отца.

Накануне Максим Галкин* порадовал подписчиков новой фотографией своей повзрослевшей дочки. Лиза позировала перед камерой в домашней обстановке. Наследница Аллы Пугачевой облачилась в белую рубашку и джинсы, но даже в таком скромном наряде выглядела как настоящая принцесса.

Вероятно, если бы комик не закрыл комментарии под постом, снимок собрал бы сотни комплиментов. Ведь 10-летняя Лиза становится краше с каждым днем, что уже не раз отмечали подписчики. Судя по всему, за последние полтора года, проведенные за границей, девочка изменилась не только внешне, но и внутренне. Как бы там ни было, знаменитая мама Алла Пугачева неизменно считает красавицу-дочку своей гордостью.

*Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Фото: соцсети

14 ноября 2023, 10:54
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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