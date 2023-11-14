Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко"

Любимая несколькими российскими поколениями кинокартина шокировала заокеанских зрителей. Рассказываем, что больше всего их испугало.

Культовая для нескольких поколений россиян сказка "Морозко" произвела фурор, попав за океан. В США лента получила адаптированное название "Джек Фрост". После просмотра фильма мнения зрителей разделились. Как пишет Пятый канал, среди американцев были даже сторонники запрета проката ленты.

"Самое жуткое — это ведьма, которую русские зовут Бабой-Ягой! Детям не показывать ни в коем случае!", – делился мнением один из зрителей.

Напомним, что по сюжету злая мачеха не любит скромную Настеньку. Вредная женщина выделяет свою дочь Марфушу, балуя ее. Падчерицу же ждет незавидная судьба – родной отец вывозит ее в лес. Замерзающая девушка встречает там дедушку Морозко. Есть и романтическая сюжетная линия: в Настеньку влюбляется юноша, который ради спасения девушки проходит разные испытания, в том числе и встречу с Бабой-Ягой. Трудности не смогли сломить влюбленного. В конце сказки, как и в любой доброй истории, зло наказано, а добропорядочные герои живут долго и счастливо.

Канал 360 рассказывает, что еще одним чудом для американцев стала избушка на курьих ножках. Их испугало подобное сочетание. В целом, сказка выглядит в глазах заокеанских зрителей настоящим фильмом ужасов. Россияне же связывают показ ленты с приятными воспоминаниями из детства. Сейчас же "Морозко" часто показывают на ТВ в канун праздников и новогодних каникул.

Напомним, сказка создана в 1964 году режиссером Александром Роу. За основу сюжета взята русская народная сказка "Морозко". Фильм по-настоящему любят и ценят даже сейчас. Многие фразы героев ушли в народ, а образы полюбились.