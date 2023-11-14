Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Вторник 14 ноября

05:30Три критические ошибки при снижении артериального давления дома 04:45Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара 02:23Раскрыт секрет правильного рациона для легкой зимовки 01:25Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом 00:45Онлайн-продажи в банках начнут проводить по новым правилам 16:55Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался 16:27Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой 16:11Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени 15:00Разведенная Бледанс раскрыла свое отношение к Лепсу: Родила бы ребенка 13:39Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке 12:44Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству 11:32Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране 10:10Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца 07:54Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера 07:11Раскрыты пять эффективных способов восстановить севший голос 05:52Россиянам раскрыли новый способ обеспечить безбедную старость 04:57Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты 03:57Как пережить магнитную бурю: три совета от врача 02:56Меню с легендарного "Титаника" продали на аукционе 02:25Сердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане 01:48Правила сдачи ОГЭ девятиклассниками вновь поменяли 01:14Три этих ритуала помогут сохранить новогоднее настроение до праздника 17:11Почему доверие – это ключ к здоровым отношениям? 14:14Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" 13:165 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца 09:04Какие три правила нужно внедрить в свою жизнь каждой женщине 08:00Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции? 06:36Сможет ли Пугачева остаться иконой поп-культуры для народа после отъезда из России? 22:11Как сложилась судьба звезд сериала "Друзья" 17:193 способа противостоять своим негативным установкам 13:09Может ли человек управлять исполнением своих желаний: ответ эксперта 21:52"Мне нельзя": Филипп Киркоров объявил о собственной уязвимости 21:00Стилист был поражен: вот какая Ольга Бузова на самом деле 20:08Как сэкономить в черную пятницу: советы от эксперта 19:34"Все знают мою особенность": Барановская назвала свое яркое отличие 14:01Живущего за границей Леонтьева уличили в пластике 12:58Была суровой мамой: о каком поступке жалеет потерявшая сына Рязанова 11:42Наказ пришел в письме: почему Харатьян решил сменить имя своему сыну 10:46Изменившаяся до неузнаваемости дочь Якубовича произвела фурор в Сети 08:55Любителей похулиганить в самолете начнут наказывать по-новому 08:00Переборщили с пиротехникой: как сейчас чувствует себя контуженный Олешко 07:15Разведенная Агата Муцениеце захотела расширить горизонты 06:12Способный обновить организм овощ найден диетологами 05:29Мать иноагента Смольянинова* осталась с долгами уехавшего сына 04:23Россиян предупредили о резком росте числа заболевших ковидом 03:46Алла Пугачева не стала скрывать свое местонахождение 03:04Любимые продукты снижают либидо: врач перечислил все 02:38Центробанк не стал скрывать главную причину укрепления рубля 02:00Их должен сдать каждый: перечислены самые важные анализы крови 01:33"ОСАГО" для самокатчиков собрались вводить по всей стране
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара

Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара
169

Возраст и тяжесть пережитых приступов затрудняют лечение народного любимца. Рассказываем, как сейчас себя чувствует Юрий Соломин.

88-летний актер по-прежнему находится в реанимационном отделении. Врачи круглосуточно следят за состоянием Юрия Мефодьевича. Ситуацию осложняет возраст и общее состояние ослабленного организма. Вряд ли любимец публики поправится? Конечно, после повторного инсульта восстановление будет сложным, но близкие, как пишет интернет-издание Vse42.ru, не теряют надежды.

Сейчас удалось добиться стабилизации состояния. Канал 360 сообщает, ссылаясь на слова директора Малого театра Тамары Михайловой, что Юрий Соломин в скором времени может быть переведен в общую палату. Если после удара пожилой режиссер сможет прийти в себя, то с деменцией справляться будет сложнее. Напомним, что об этом диагнозе рассказывал источник Царьграда.

Юрий Соломин за свою долгую жизнь провел колоссальную работу в кино и театре. Ценители сцены помнят его невероятные выступления в постановках "Дядя Ваня", "Горе от ума", "Мольер". Фильмография насчитывает десятки лент: "Море в огне", "Дерсу Узала", "Школьный врач", "Чайка" и другие. Режиссер подарил жизнь таким спектаклям и кино. Он пробовал себя в озвучивании и съемках документальных рассказов. Для перечисления всех работ потребуется большое количество времени. Многие удивляются, как все это создать мог один человек.

Юрий Соломин проявил себя и как замечательный муж, отец и дедушка. Он всю жизнь сохранял верность одной женщине – ныне ушедшей Ольге Соломиной Андриановой. Пара стала родителями дочери, которая выросла и посвятила себя музыке. Внучка Александра также решила пойти по стопам мамы и стала пианисткой. Правнуки Федор и Юрий пока со своим будущим не определились. не исключено, что мальчишки захотят приумножить творческое наследие своего знаменитого прадеда.

14 ноября 2023, 04:45
Юрий Соломин. Фото: © АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

По теме

Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина

Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался

Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался
Талантливых мужчин в музыкальной индустрии достаточно много, однако не каждому удается добиться высот и завоевать всенародную славу. В России Алексей Воробьев явно поймал удачу за хвост, но какой ценой? 35-летний артист добился выдающихся карьерных успехов не только благодаря упорному труду и врожденным вокальным данным.

Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой

Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой
13 ноября Ольге Орловой исполняется 46 лет. Глядя на успешную и сияющую радостью артистку сегодня, можно подумать, что ее жизнь была такой всегда. Однако, прежде чем обрести настоящее счастье, звезде пришлось преодолеть немало трудностей. За творческим развитием певицы общественность неизменно следит еще с середины 90-х, когда она стала участницей группы "Блестящие".

Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени

Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени
Исполнительница хита "Мой мармеладный" рассматривает действительность через призму трансцендентной реальности. Она любит рассуждать о тонких материях и непознанных явлениях. Популярная российская певица не раз удивляла публику громкими речами о сверхъестественных событиях.

Разведенная Бледанс раскрыла свое отношение к Лепсу: Родила бы ребенка

Разведенная Бледанс раскрыла свое отношение к Лепсу: Родила бы ребенка
Эвелина Бледанс уверена, что иметь наследника от Григория Лепса мечтает каждая женщина. Как и многие коллеги по цеху, известная актриса может похвастаться насыщенной личной жизнью.

Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке

Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке
Ольга Бузова ответила на слухи, которые ходят вокруг ее дружбы с коллегой. Не секрет, что развод звезды "Дома-2" с футболистом Дмитрием Тарасовым прогремел в 2016 году с большим скандалом.

Выбор читателей

13/11ПндСердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане 12/11ВскКто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции? 12/11ВскСможет ли Пугачева остаться иконой поп-культуры для народа после отъезда из России? 13/11ПндДвуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался 12/11ВскВслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" 13/11ПндЮлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера