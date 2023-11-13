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Понедельник 13 ноября

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Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени

Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени
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Исполнительница хита "Мой мармеладный" рассматривает действительность через призму трансцендентной реальности. Она любит рассуждать о тонких материях и непознанных явлениях.

Популярная российская певица не раз удивляла публику громкими речами о сверхъестественных событиях. В частности, народ впечатлили душераздирающие рассказы об инопланетянах, с которыми Катя Лель якобы разговаривает и поддерживает связь.

Вопреки насмешкам яркая блондинка российского шоу-бизнеса не отказывается от своих слов. Напротив, она уверена, что НЛО еще даст о себе знать и получит огромное влияние над всей Землей. При этом артистка уверена, что в настоящем времени уже прослеживаются события за гранью чувственного опыта.

"Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время", — объявила Катя Лель в интервью Пятому каналу.

Знаменитость добавила, что посылает благодарность Вселенной за все происходящее в жизни. К слову, это она рекомендует делать и своим поклонникам. На официальной страничке в Telegram звезда регулярно поднимает темы эзотерического характера. Катя Лель всерьез интересуется другими цивилизациями.

Напомним, свой суперхит "Мой мармеладный" певица выпустила в 2003 году. Двадцать лет спустя он не теряет актуальности — даже иностранцы полюбили композицию, которую исполняет Катя Лель.

13 ноября 2023, 16:11
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездная тайная вечеря Кати Лель

Популярная певица Катя Лель с размахом отпраздновала сразу два юбилея: свое 40-летие и 20 лет творческой деятельности. Торжество в честь именинницы проходило в закрытом формате только для самых близких – без толп журналистов и фотографов
Также артистка презентовала новый провокационный клип, в котором она страстно целуется с Александром Овечкиным
Самой маленькой гостьей праздника стала дочь Лель – пятилетняя Эмилия. Малышка после маминого выступления взяла ответственность за продолжение программы в свои руки и еще долго радовала гостей исполнением хитов Кати
Среди гостей была замечена близкая подруга певицы Инна Маликова
Именинницу поздравил ее "крестный папа" и наставник, как его называет сама Катя, Лев Лещенко
Лена Ленская и Юлия Началова отметили с Лель ее юбилеи
Еще одна лучшая подруга звезды - популярная певица Анита Цой
В компании избранных, приглашенных на закрытую вечеринку, был Денис Клявер
Из подарков Катю больше всего поразила освященная картина с изображением места, где родился Иисус
Для своих гостей артистка тоже приготовила подарок - собственный концерт
Митя Фомин темпераментно поздравил свою давнюю подругу
Гости до сих пор с нежностью вспоминают усыпанный цветами торт
Редкий гость вечеринок - певица Согдиана - сделала для Кати исключение

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