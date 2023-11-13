Разведенная Бледанс раскрыла свое отношение к Лепсу: Родила бы ребенка

Эвелина Бледанс уверена, что иметь наследника от Григория Лепса мечтает каждая женщина.

Как и многие коллеги по цеху, известная актриса может похвастаться насыщенной личной жизнью. В 2017 году знаменитость развелась с третьим мужем Александром Семиным, которому подарила сына Семена, и с тех пор пока не успела связать себя новыми узами брака. Впрочем, ничто не мешает ей присматривать новую кандидатуру для продолжения рода. Оказалось, в представлении Эвелины Бледанс им мог бы стать с недавних пор холостой Григорий Лепс.

Недавно певец объявил о том, что у него есть внебрачный ребенок. Однако своего сына, по словам артиста, он видел всего один раз. После признания музыканта некоторые осудили его за нежелание поддерживать с наследником связь. Другие же поспешили поддержать многодетного отца. В их числе оказалась и Эвелина Бледанс.

Актриса присоединилась к обсуждению недавнего откровения Григория Лепса в рамках программы "Звезды сошлись" на НТВ. В новом выпуске передачи знаменитость встала на защиту коллеги по цеху и раскрыла свое истинное отношение к нему. Звезда предположила, что певцу и без того нелегко дается это решение, поэтому критиковать его не стоит.

При этом, по мнению Бледанс, родившая от Лепса женщина является настоящей счастливицей. Актриса отметила, что иметь наследника от артиста мечтает практически каждая. Более того, она бы и сама с удовольствием подарила ему малыша.

"Я бы родила от Лепса", – сделала признание в студии программы Эвелина Бледанс.

Впрочем, вряд ли это заявление обернется чем-то большим в реальной жизни. Не так давно Григорий Лепс признавался, что уже состоит в свободных отношениях. А Эвелина Бледанс, как писали "Дни.ру" ранее, сообщила о долгожданном пополнении в семье.