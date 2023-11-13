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Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке

Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке
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Ольга Бузова ответила на слухи, которые ходят вокруг ее дружбы с коллегой.

Не секрет, что развод звезды "Дома-2" с футболистом Дмитрием Тарасовым прогремел в 2016 году с большим скандалом. Помимо экс-супругов, в центре обсуждения оказались те, кто их окружал. Досталось не только новой возлюбленной спортсмена Анастасии Костенко, которую многие окрестили разлучницей, но и известному актеру Дмитрию Нагиеву. Именно с ним, как утверждал бывший муж, Ольга Бузова вела далеко не дружеские переписки.

Несмотря на то, что с момента развода прошло уже семь лет, сопутствующие ему события не перестают обсуждаться. В новом интервью исполнительница хита "Мало половин" вспомнила некоторые из них. Так, артистка рассказала всю правду о связи с Нагиевым, которую ей приписывали в тот непростой период.

В беседе с Надеждой Стрелец звезда опровергла слухи о романе с коллегой по цеху, появившиеся благодаря наводке ее экс-супруга. Ольга Бузова объяснила, что любовной связи с актером у нее не было. Однако Дмитрий Нагиев по-мужски поддержал певицу в переписке и помог ей сохранить уверенность в себе после развода.

"Мы дружили, он меня поддержал, я ему всю жизнь буду благодарна", – пооткровенничала знаменитость.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках.

13 ноября 2023, 13:39
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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