Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству

В новом интервью Алексей Воробьев рассказал, почему ему нелегко строить личную жизнь.

Уже не один год поклонники артиста активно обсуждают не только его творческие успехи, но и личную жизнь. Если в карьере певец преуспел, причем не только в нашей стране, то на любовном фронте ему не так повезло. К своим 35 годам Алексей Воробьев до сих пор не встретил ту, с которой ему хотелось бы пойти в загс.

К радости многочисленных воздыхательниц, исполнитель по-прежнему остается завидным холостяком. Впрочем, некоторых его статус серьезно беспокоит. Сам же певец не слишком переживает из-за того, что ни разу не был женат. В интервью WomanHit артист рассказал, почему не спешит связывать себя узами брака.

Алексей Воробьев нашел объяснение своему одиночеству, которое так тревожит его поклонников. По словам актера, он до сих пор является холостяком не столько из-за собственных убеждений, сколько из-за жизненных обстоятельств. Исполнитель рассказал, что людям его профессии намного сложнее построить отношения из-за нехватки времени. Поэтому, как убежден певец, ужиться с ним сможет не каждая девушка.

"Думаю, что жизнь со мной – настоящее испытание для любой, даже самой любящей женщины", – признался Алексей Воробьев.

Несмотря на это, по словам артиста, на личной жизни крест он не ставит. Исполнитель позволяет себе крутить романы и влюбляться, но не допускает, чтобы чувства брали верх над разумом. Актер не спешит строить семейную жизнь, потому что не хочет стать частью неутешительной статистики разводов.

"В любви не стоит торопиться", – заключил певец.

Но что бы ни говорил артист, в Сети не перестают появляться новые слухи о его личной жизни. В какой-то момент фанаты даже начали поговаривать, что он тайно женился. Ранее "Дни.ру" писали, что предполагаемая жена Алексея Воробьева раскрыла тайну о романе и ребенке.