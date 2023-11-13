Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Понедельник 13 ноября

12:44Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству 11:32Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране 10:10Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца 07:54Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера 07:11Раскрыты пять эффективных способов восстановить севший голос 05:52Россиянам раскрыли новый способ обеспечить безбедную старость 04:57Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты 03:57Как пережить магнитную бурю: три совета от врача 02:56Меню с легендарного "Титаника" продали на аукционе 02:25Сердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане 01:48Правила сдачи ОГЭ девятиклассниками вновь поменяли 01:14Три этих ритуала помогут сохранить новогоднее настроение до праздника 17:11Почему доверие – это ключ к здоровым отношениям? 14:14Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" 13:165 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца 09:04Какие три правила нужно внедрить в свою жизнь каждой женщине 08:00Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции? 06:36Сможет ли Пугачева остаться иконой поп-культуры для народа после отъезда из России? 22:11Как сложилась судьба звезд сериала "Друзья" 17:193 способа противостоять своим негативным установкам 13:09Может ли человек управлять исполнением своих желаний: ответ эксперта 21:52"Мне нельзя": Филипп Киркоров объявил о собственной уязвимости 21:00Стилист был поражен: вот какая Ольга Бузова на самом деле 20:08Как сэкономить в черную пятницу: советы от эксперта 19:34"Все знают мою особенность": Барановская назвала свое яркое отличие 14:01Живущего за границей Леонтьева уличили в пластике 12:58Была суровой мамой: о каком поступке жалеет потерявшая сына Рязанова 11:42Наказ пришел в письме: почему Харатьян решил сменить имя своему сыну 10:46Изменившаяся до неузнаваемости дочь Якубовича произвела фурор в Сети 08:55Любителей похулиганить в самолете начнут наказывать по-новому 08:00Переборщили с пиротехникой: как сейчас чувствует себя контуженный Олешко 07:15Разведенная Агата Муцениеце захотела расширить горизонты 06:12Способный обновить организм овощ найден диетологами 05:29Мать иноагента Смольянинова* осталась с долгами уехавшего сына 04:23Россиян предупредили о резком росте числа заболевших ковидом 03:46Алла Пугачева не стала скрывать свое местонахождение 03:04Любимые продукты снижают либидо: врач перечислил все 02:38Центробанк не стал скрывать главную причину укрепления рубля 02:00Их должен сдать каждый: перечислены самые важные анализы крови 01:33"ОСАГО" для самокатчиков собрались вводить по всей стране 17:04Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой 15:57НЕО: ресторан неорусской кухни открыли на вершине "Атома" 15:26Буланова раскрыла неприятную правду о рухнувшем браке 14:29Кроватка уже мала: жена Прилучного показала умилительные кадры с сыном 13:50Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным: кто он 12:15Гонорары не мотивируют: уехавшая Орбакайте отказалась сниматься в России 11:23Мамино счастье: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с подросшим сыном 10:19Переживший утрату Билан уехал из России 08:03Тренды российского кино: 7 векторов развития 07:48Синдром "бутерброда с чаем" оказался опасен для пожилых людей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца

Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца
487

Юлия Проскурякова перестала носить украшение и появилась без него на публике. Игорь Николаев не составил супруге компанию.

Уже 13 лет исполнитель хита "Выпьем за любовь" состоит в браке с третьей женой. За это время злые языки успели распустить о звездном союзе множество самых разных слухов. Но больше всего поклонников тревожат предположения о возможном расставании пары. К тому же, в последнее время Игоря Николаева все реже видят рядом с молодой супругой.

Несмотря на успешную карьеру и популярность, Юлию Проскурякову нельзя назвать частой гостьей светских мероприятий. Поэтому каждый ее выход не остается незамеченным. Однако недавнее появление певицы привлекло особенно много внимания.

На днях жена Игоря Николаева посетила премьеру картины "Моя ужасная сестра-2". Артистка появилась на мероприятии без супруга и выбрала лаконичный наряд. Звезда облачилась в джемпер, юбку и сапоги белого цвета. Сдержанный образ красавица разбавила массивными перстнями. Однако главного украшения на ее пальцах не оказалось.

Журналисты отметили, что одинокая Юлия Проскурякова вышла в свет без обручального кольца. И если отсутствие рядом мужа, который не так давно столкнулся с проблемами со здоровьем, объяснить легко, то решение снять символ любви и верности некоторые считают серьезным звоночком. Впрочем, делать выводы пока рано, ведь супруги не делали заявлений по этому поводу. А ранее "Дни.ру" писали о том, почему собравшая вещи жена Игоря Николаева улетела из России.

13 ноября 2023, 10:10
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж:Дни.ру
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com . Коллаж:Дни.ру

По теме

Почему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина

Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке
Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству

Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству
В новом интервью Алексей Воробьев рассказал, почему ему нелегко строить личную жизнь. Уже не один год поклонники артиста активно обсуждают не только его творческие успехи, но и личную жизнь.

Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране

Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране
Анфиса Чехова призналась, что у нее появились серьезные комплексы из-за лишнего веса. Многие зрители запомнили знаменитую телеведущую благодаря откровенной передаче, которая выходила на экраны во второй половине нулевых.

Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера

Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера
Жена Алексея Чумакова не стала скрывать, что требует от организаторов четкого выполнения всех пожеланий. Как она проверяет ответственность? Юлия Ковальчук раскрыла и этот секрет. 41-летняя экс-солистка группы "Блестящие" чаще всего участвует в сборных концертах или же выступает вместе с мужем Алексеем Чумаковым.

Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты

Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты
Задыхающийся режиссер сначала отказался от госпитализации. Только после резкого ухудшения состояния Александр Митта согласился поехать в больницу. 90-летний режиссер в последнее время все чаще сталкивается с проблемами в сфере здоровья.

Сердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане

Сердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане
53-летний музыкальный критик редко жаловался на здоровье, но не отрицал большого объема работы. Не исключено, что этот фактор и сыграл роль "спускового крючка". Рассказываем, как Отар Кушанашвили провел последние часы до того, как его сердце перестало нормально работать. Известный тусовщик вряд ли подозревал, что обычный поход в столичный ресторан окончится настолько плачевно.

Выбор читателей

12/11ВскКто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции? 11/11СбтКак сложилась судьба звезд сериала "Друзья" 12/11ВскСможет ли Пугачева остаться иконой поп-культуры для народа после отъезда из России? 13/11ПндСердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане 12/11ВскВслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" 11/11Сбт3 способа противостоять своим негативным установкам