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Понедельник 13 ноября

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Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты

Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты
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Задыхающийся режиссер сначала отказался от госпитализации. Только после резкого ухудшения состояния Александр Митта согласился поехать в больницу.

90-летний режиссер в последнее время все чаще сталкивается с проблемами в сфере здоровья. Сказывается и возраст, и активная работа. Он по-прежнему является членом Союза кинематографистов России. Александр Митта внес в отечественное кино значительную лепту. Накануне же стало известно, что пожилого мужчину госпитализировали из-за ухудшения состояния. Об этом пишет издание "Подмосковье сегодня".

Александр Митта за несколько часов до госпитализации уже вызывал медиков на дом, сообщает канал 360. В первый раз он отказался от поездки в лечебное учреждение, но позже стало хуже. Назван и диагноз режиссера, которого увезли в больницу. У 90-летнего мужчины пневмония. Вместе с Александром Наумовичем поехал сын. Евгений Митта сопровождал отца на всех этапах госпитализации.

Ранее Дни.ру писали о госпитализации режиссера в больницу. Еще в начале лета Александр Митта находился под наблюдением медиков в реанимационном отделении. За несколько месяцев ему удалось восстановиться, благодаря заботе близких и поддержке врачей.

Напомним, Александр Митта стал режиссером десятков кинокартин. Самые популярные из них любят и ценят из поколения в поколение. Среди них: "Звонят, откройте дверь", "Москва, любовь моя", "Экипаж", "Граница. Таежный роман", "Раскаленная суббота" и другие. Участвовал в съемках документальных фильмов, в том числе о Владимире Высоцком, Леониде Филатове, евгении Леонове и других. Был женат всего один раз на Лилии Майоровой. Пара воспитала одного сына. Сейчас Евгений Митта известный художник.

13 ноября 2023, 04:57
Александр Митта. Фото: © Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
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