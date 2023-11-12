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Воскресенье 12 ноября

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Повторила за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" после ретрита

Повторила за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" после ретрита
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Недавно ведущая Виктория Боня решила пройти пластическую операцию для омоложения и коррекции формы глаз, которые она называет "лисьими глазками". Ее решение, похоже, задало новый тренд.

В конце августа телеведущая Виктория Боня легла под нож хирурга, чтобы омолодиться и скорректировать форму глаз, иначе говоря, "лисьи глазки", чем, видимо, и задала новый тренд. А сегодня, блогер и психолог Маргарита Грей рассказала, как решилась на перемены внешности.

Все бы ничего, но ситуация напоминает мем "только не списывай точь-в-точь". Потому что о своем решении Маргарита Грей объявила после того, как съездила на ретрит к Боне, на котором проводила очищение отваром айяуаски, (галлюциногенный напиток, запрещен в РФ), после которого и прибегала к помощи пластического хирурга.

Кстати, устраивать шоу за 1300 она не стала и в "сторис" показала первые послеоперационные фото и промежуточный результат. В Сети Грей известна как бизнесвумен. Девушка основала две компании, идеология которых – создавать чистое и уютное пространство. Она много путешествует и повышает квалификацию, обучаясь психологии в MBA.

Как думаете, пластика — это следствие принятия отвара?

Фото: Маргарита Грей

12 ноября 2023, 14:14
Фото: Маргарита Грей
Дни.ру✓ Надежный источник

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