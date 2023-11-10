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Пятница 10 ноября

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"Мне нельзя": Филипп Киркоров объявил о собственной уязвимости

"Мне нельзя": Филипп Киркоров объявил о собственной уязвимости
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Бывший муж Аллы Пугачевой раскрыл подробности своей жизни. Филипп Киркоров указал на слабое место.

Король российской эстрады неустанно стремится к идеалу — то модную стрижку задумает, то новенький пресс покажет. За это его день ото дня любят и восхваляют фанаты, осыпая комплиментами. Публике Филипп Киркоров служит примером, напоминая: нет предела совершенству.

И все-таки есть один нюанс в жизни знаменитого певца, о котором он твердит без утайки. В беседе с Пятым каналом поп-король объявил о собственной уязвимости. Оказалось, Филипп Киркоров редко садится за руль автомобиля, поскольку боится попасть в ДТП.

Артист считает, что для него слишком рискованно водить машину в столице и других городах с оживленным движением транспорта. Причина проста: если случится авария — престижное авто будет испорчено, не говоря уже о настроении, которым так дорожит музыкальный исполнитель. В качестве аргумента Филипп Киркоров рассказал историю о своем товарище, который разбил новую машину.

"Мне нельзя доверять руль", – решил голосистый артист с примечанием, что иногда пренебрегает этим правилом. Звезда эстрады разрешает себе прокатиться на авто за рулем в некоторых локациях, где риск дорожных происшествий значительно ниже.

Артист сумел найти компромисс. Оптимальным вариантом для себя Филипп Киркоров считает размеренные поездки в "пенсионных" курортах на кабриолете с открытой крышей.

10 ноября 2023, 21:52
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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