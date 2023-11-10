Стилист был поражен: вот какая Ольга Бузова на самом деле

Экс-ведущая шоу "Дом-2", поп-дива, актриса и дизайнер Ольга Бузова вызывает неоднозначные реакции. Стало известно, что звезда представляет собой в обычной жизни.

В адрес поющей телеведущей за последние годы поступила уйма критических замечаний, однако светская львица не изменила себе и своему самообладанию. Не раз ей приходилось отбиваться от колкостей конкурентов, коллег и, конечно, сплетников. С разбитым после неудач в личной жизни сердцем Ольга Бузова сумела выдержать массовую травлю и остаться самой собой.

Стилист Омар Байрамов рассказал, что раньше неблагосклонно отзывался о певице, однако в процессе работы с ней осознал свою ошибку. "Я действительно был впечатлен и поражен", — объяснил он в разговоре с Пятым каналом.

Мужчина понял, что к звезде предъявляют множество претензий, хотя она на самом деле мегапрофессиональный, добрый и пунктуальный человек. По его словам, люди, выискивающие в поющей телеведущей недостатки, просто ей завидуют. Стилист решил: Ольга Бузова очень ответственный человек, способный одновременно выполнять несколько десяток задач в силу своей исключительности.

Омар Байрамов поставил в один ряд с экс-звездой шоу "Дом-2" Филиппа Киркорова, несмотря на скандальную репутацию поп-короля. Он дал понять, что исполнитель шлягера "Просто подари", как и недооцененная обществом Ольга Бузова, является выдающимся профессионалом своего дела.