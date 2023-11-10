Живущего за границей Леонтьева уличили в пластике

Хирург считает, что Валерий Леонтьев изменил некоторые черты своего лица.

В последнее время известный артист пропал из поля зрения поклонников. Уже больше года певец живет за границей и не выходит на связь с российской публикой. Вероятно, за такое продолжительное время исполнитель успел сильно измениться. Впрочем, Валерий Леонтьев и без того уже не раз удивлял фанатов своими внешними трансформациями.

Почитатели артиста часто удивлялись тому, как ему удается выглядеть настолько свежо и привлекательно. Особенно сильно певец преобразился внешне за последние несколько лет. Композитор часто говорил, что поддерживает свой моложавый вид с помощью здорового образа жизни, правильного питания и нагрузок. Однако хирург Александр Вдовин считает, что у звезды есть и другие секреты красоты.

Специалист предполагает, что в погоне за молодостью и привлекательностью Валерий Леонтьев мог ложиться под нож врачей. Эксперт уличил живущего за границей артиста в пластике и рассказал, следы каких операций разглядел на его лице. Хирург считает, что исполнитель, вероятно, корректировал форму носа и век, а также прибегнул к ряду других процедур.

"Вероятнее всего был проведен SMAS-лифтинг, выполнена подтяжка шеи и липосакция второго подбородка, удаление комков Биша, эндоскопия лба и ринопластика", – высказал свое мнение специалист.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Валерий Леонтьев стал жертвой унизительных сплетен.