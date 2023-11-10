Была суровой мамой: о каком поступке жалеет потерявшая сына Рязанова

Раиса Рязанова призналась, что иногда вела себя жестоко по отношению к наследнику.

Через два месяца исполнится ровно четыре года со дня страшной трагедии в семье знаменитой артистки. 22 января 2020-го звезда фильма "Москва слезам не верит" потеряла единственного сына Данила. Эта утрата стала для актрисы потрясением и большой болью. К тому же, Раиса Рязанова до сих пор не может смириться с тем, что не всегда была добра по отношению к наследнику.

В новом интервью артистка призналась, что сожалеет о некоторых поступках, которые совершила много лет назад. По словам знаменитости, иногда она обходилась со своим ребенком жестоко. В беседе Раиса Ивановна вспомнила один из случаев, за который ей до сих пор стыдно.

Известная актриса рассказала, что ссорилась с сыном из-за замечаний, оставленных учителями в его дневнике. А однажды, когда мальчик в очередной раз принес из школы плохие новости, знаменитая мама и вовсе выгнала его из дома. Школьнику ничего не оставалось, кроме как уйти за порог с книгами и спортивной формой.

По словам артистки, вскоре после конфликта она пожалела о своей вспыльчивости. Пока знаменитость переживала за сына, тот находился у отца и его новой супруги. Однако и там мальчика отчитали. Актриса считает, что была суровой мамой, и очень об этом жалеет.

"Позже выяснилось, что и классная руководительница его распекла, усовестила, и отец отругал. То есть его отовсюду выгнали", – поделилась Раиса Рязанова.