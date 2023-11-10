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Пятница 10 ноября

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Была суровой мамой: о каком поступке жалеет потерявшая сына Рязанова

Была суровой мамой: о каком поступке жалеет потерявшая сына Рязанова
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Раиса Рязанова призналась, что иногда вела себя жестоко по отношению к наследнику.

Через два месяца исполнится ровно четыре года со дня страшной трагедии в семье знаменитой артистки. 22 января 2020-го звезда фильма "Москва слезам не верит" потеряла единственного сына Данила. Эта утрата стала для актрисы потрясением и большой болью. К тому же, Раиса Рязанова до сих пор не может смириться с тем, что не всегда была добра по отношению к наследнику.

В новом интервью артистка призналась, что сожалеет о некоторых поступках, которые совершила много лет назад. По словам знаменитости, иногда она обходилась со своим ребенком жестоко. В беседе Раиса Ивановна вспомнила один из случаев, за который ей до сих пор стыдно.

Известная актриса рассказала, что ссорилась с сыном из-за замечаний, оставленных учителями в его дневнике. А однажды, когда мальчик в очередной раз принес из школы плохие новости, знаменитая мама и вовсе выгнала его из дома. Школьнику ничего не оставалось, кроме как уйти за порог с книгами и спортивной формой.

По словам артистки, вскоре после конфликта она пожалела о своей вспыльчивости. Пока знаменитость переживала за сына, тот находился у отца и его новой супруги. Однако и там мальчика отчитали. Актриса считает, что была суровой мамой, и очень об этом жалеет.

"Позже выяснилось, что и классная руководительница его распекла, усовестила, и отец отругал. То есть его отовсюду выгнали", – поделилась Раиса Рязанова.

10 ноября 2023, 12:58
Раиса Рязанова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
АИФ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как после пластики менялась Вера Алентова

На момент окончания работы над фильмом "Москва слезам не верит" Алентовой было уже 37 лет.
Такой полюбили Алентову советские зрители.
Алентова всегда была эффектной дамой.
Каждое появление актрисы на сцене производит фурор.
Вера Алентова редко выходит в свет, но всегда приковывает к себе внимание.
В 2015 году Алентова сыграла в спектакле "Семейка Краузе" (реж. Надежда Аракчеева)
В 2011 году Вера Алентова вместе с супругом сыграла в спектакле "Любовь. Письма" (реж. Юлия Меньшова).
Такой зрители увидят актрису во время ее бенефиса в театре им. Пушкина

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