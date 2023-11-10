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Пятница 10 ноября

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Наказ пришел в письме: почему Харатьян решил сменить имя своему сыну

Наказ пришел в письме: почему Харатьян решил сменить имя своему сыну
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Дмитрий Харатьян рассказал, благодаря кому его наследника теперь зовут Иваном.

Долгие годы зрители следили за тем, как талантливый актер развивается в карьере и примеряет на себя новые роли. А теперь у публики есть возможность наблюдать не только за артистом, но и за его детьми. Как известно, сын звезды тоже решил связать жизнь с кинематографом. К своим 25 годам Иван Харатьян уже успел добиться некоторых успехов в творчестве. Но, как оказалось, прославиться сын Дмитрия Харатьяна мог бы совсем под другим именем.

В новом интервью актер рассказал, что планировал назвать наследника иначе, когда тот только появился на свет. Артист и его жена Марина Майко хотели, чтобы ребенка звали Митей. Однако уже через месяц мальчику выбрали другое имя. На решение родителей повлиял наказ, который пришел в письме от известной актрисы Светланы Дружининой.

"Вся группа "Тайн дворцовых" там и тут рекомендует Харатьянам – пусть сына Ваней нарекут", – процитировал послание коллеги Дмитрий Харатьян.

Артист не раз говорил, что за годы совместной работы Светлана Дружинина стала для него практически родным человеком. Поэтому актер прислушался к ее предложению назвать ребенка в честь его экранного героя Ивана Долгорукого. По совету коллеги Дмитрий Харатьян решил сменить своему сыну имя и, судя по всему, ни разу об этом не пожалел.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Харатьян назвал любимого артиста.

10 ноября 2023, 11:42
Дмитрий Харатьян. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
АИФ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Харатьян помог больным детям

Благотворительный забег - это одно из мероприятий фонда, направленных на привлечение общественного внимания к проблеме детского травматизма
В мероприятии приняли участие более 150 человек
Ведущим забега стал Дмитрий Оленин
Андрей Разыграев
Елена Захарова
Леонид Рошаль и Армен Джигарханян
Максим Фадеев
Надар Ревия
Андрей Гришин

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