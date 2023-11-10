Изменившаяся до неузнаваемости дочь Якубовича произвела фурор в Сети

Публика в очередной раз смогла удостовериться, что Леонид Якубович и его супруга вырастили замечательную красавицу-дочь.

Поклонники часто отмечают, что за годы своей работы на телевидении ведущий шоу "Поле чудес" практически не изменился внешне. А вот о его дочери, 25-летней Варваре, того же сказать нельзя. Раньше девушка часто подвергалась критике из-за необычного внешнего вида, а теперь удивляет публику своей женственностью и красотой, вызывая гордость у знаменитого папы Леонида Якубовича.

В отличие от многих других звездных наследников, Варвара никогда не стремилась пользоваться громким именем известного отца. Девушка живет и работает под фамилией матери, а успеха в творчестве старается добиться своими силами. Несмотря на это, ей часто приходится сталкиваться с неприятными комментариями в свою сторону.

Как известно, несколько лет назад дочь Леонида Якубовича начала строить карьеру певицы. За это время исполнительница выпустила несколько музыкальных композиций и добилась популярности в узких кругах. Однако помимо поклонников, у Варвары есть и недоброжелатели, критикующие ее творчество. Кроме того, девушку часто ругают за самобытную внешность и яркий цвет волос.

В личном блоге наследница ведущего "Поля чудес" регулярно публикует результаты своих преображений в разных персонажей. А несколько дней назад Варвара поделилась снимками с недавнего мероприятия. На кадрах владелица страницы позировала в длинном платье по фигуре и классическом пиджаке.

Глядя на фото, трудно не заметить, что дочь Леонида Якубовича изменилась практически до неузнаваемости. Судя по всему, такого преображения не ожидали и подписчики девушки. Продемонстрировав себя в таком женственном образе, она буквально произвела фурор в Сети. Как пишет источник, один из пользователей отметил, что Варвара превратилась "из гадкого утенка в светскую львицу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леонид Якубович занял место свахи Ларисы Гузеевой на Первом канале.