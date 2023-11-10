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Пятница 10 ноября

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Переборщили с пиротехникой: как сейчас чувствует себя контуженный Олешко

Переборщили с пиротехникой: как сейчас чувствует себя контуженный Олешко
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Вряд ли кто-то на съемочной площадке в тот день предполагал, что взрыв автомобиля спровоцирует такие последствия. Александр Олешко по страшному стечению обстоятельств оказался рядом.

Профессия актера не считается безопасной. Это в беседе с Пятым каналом подтвердил еще раз подтвердил Александр Олешко. Мужчина рассказал, что за свою карьеру несколько раз попадал в сложные ситуации. Они могут произойти неожиданно и стать фатальными.

Оказалось, что даже в договорах у актеров указано, что кино – предприятие повышенной опасности. Чаще всего на площадках экшн-лент присутствует человек с медицинским образованием. Подобная практика позволяет моментально приступить к первой помощи, если с актером или членами команды что-то произошло. Александр Олешко вспомнил, что при работе над "Кодексом чести" рядом с ним взорвалась машина. итогом стала контузия. Сейчас он чувствует себя хорошо, но воспоминания останутся надолго.

Коллега Джаник Фазиев спас Олешко во время съемок "Турецкого гамбита". Лошадь, несущаяся по полю, могла сбить 47-летнего мужчину. Чудом обошлось без последствий. Вероятно, в театральных постановках артисты чувствуют себя чуть безопаснее, хотя и там могут подстерегать опасности в виде внештатных ситуаций.

Напомним, что сейчас Александр Олешко не только востребованный актер театра и кино. Он дублирует героев зарубежных фильмов, озвучивает мультипликационных персонажей, ведет популярные шоу на ТВ, концерты. Часто мужчину приглашают в качестве члена жюри. он оценивал заслуги участников "Ледникового периода", "Голосящего КиВиНа", шоу "Кондитер" и "Две звезды". Личная жизнь артиста окутана тайной. На все вопросы отвечает сдержано, подчеркивая лишь, что "довольно давно женился".

10 ноября 2023, 08:00
Александр Олешко. Фото: © Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

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