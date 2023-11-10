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Пятница 10 ноября

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Разведенная Агата Муцениеце захотела расширить горизонты

Разведенная Агата Муцениеце захотела расширить горизонты
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Экс-супруга Павла Прилучного сделала неожиданное заявление. Она раскрыла свои заветные желания и планы на будущее. Сможет ли агата Муцениеце воплотить их в жизнь?

Актриса официально развелась с Павлом Прилучным еще в 2020 году. С этого времени молодая и свободная женщина пыталась прийти в себя после расставания. Агата Муцениеце воспитывала детей и продолжала сниматься в кино. Она работала не только на киноплощадках. Успела попробовать себя и в рекламе, и в клипах, и в проектах в качестве ведущей.

34-летняя артистка поделилась с Пятым каналом своими планами на будущее. оказалось, что агата Муцениеце хочет раздвинуть горизонты и начать сниматься в зарубежных фильмах. Более того, женщина уже может говорить на китайском. Именно азиатский рынок сейчас наиболее перспективен для отечественных актеров.

"С радостью сыграла бы", — поделилась с корреспондентом мечтами Муцениеце.

Оказалось, что женщина исполнительница роли жены Цимса в "Тоболе" любит смотреть азиатское кино, считая его интересным.

Сейчас экс-супруга Павла Прилучного занята в комедии под названием "Тур с Иванушками". Проект расскажет зрителям о возникновении, становлении и развитии одноименной музыкальной группы и каждого из ее членов. Бывший муж Агаты тоже не остался без работы. ему приходится совмещать актерство и отцовство.

Напомним, что в первом браке мужчина стал отцом двоих детей, которых сейчас воспитывает Муцениеце. После развода и выяснения отношений на всю страну родители смогли выстроить теплые отношения, необходимые для воспитания сына и дочери.

Вторые официальные отношения сделали актера многодетным отцом. Зепюр Брутян весной 2023 года подарила актеру мальчика.

10 ноября 2023, 07:15
Агата Муцениеце. Фото: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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