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Пятница 10 ноября

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Мать иноагента Смольянинова* осталась с долгами уехавшего сына

Мать иноагента Смольянинова* осталась с долгами уехавшего сына
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Грозит ли женщине выселение из квартиры и арест другого имущества? Рассказываем, где сейчас Артур Смольянинов*, внесенный Минюстом РФ в список иноагентов, и какое количество долгов он забыл оплатить.

Актер предпочел уехать из России, но его близкие остались на родине. Исполнитель роли Лютого в "9 роте" оставил своей матери долг в размере 95 тысяч рублей. Самостоятельно женщина закрыть все обязательства сына не в состоянии. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" уточняет, родительница звезды живет на пенсию. Денег для выплаты долга у нее нет. Артур Смольянинов*, внесенный Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов, не отвечал на звонки банка, поэтому в ближайшее время за долгом могут прийти приставы к его матери.

Если же вернуть деньги добровольно не получится, то за долгом в квартиру матери актера могут постучать приставы. Если в квартире женщины будет обнаружено имущество уехавшего сына, то его изымут в счет погашения обязательств. Это произойдет в случае регистрации артиста в квартире родительницы.

Сейчас Артур Смольянинов* обосновался в Латвии. Об этом сообщает Канал 360. Мужчина решил сменить сферу деятельности. Он занялся музыкой, собрал коллектив единомышленников и готовится к выступлениям. Возвращаться на родину пока не планирует.

40-летний актер уехал из России осенью 2022 года. За все время работы мужчина снялся в десятках фильмов. Популярность принесли роли в лентах: "9 рота", "Жара", "Елки", "Мой парень – ангел", "Монастырь". Артур Смольянинов* полюбился и зрителям театра. Его голосом разговаривает Серый Волк из мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк", а также Бигфут из "Стань легендой! Бигфут младший".

Восемь лет Артур Смольянинов* был женат на актрисе Дарье Мельниковой. В браке у пары родились два сына. После развода, произошедшего в 2021 году, дети остались с матерью.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в список физлиц – иноагентов.Росфинмониторинг включил актера в перечень террористов и экстремистов.

10 ноября 2023, 05:29
Артур (иноагент) Смольянинов. Фото: © Photoagency Interpress/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной

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