Алла Пугачева и Максим Галкин* вызывают все больше реакций у российских знаменитостей. Их поведение проанализировал известный продюсер.

Звездные супруги не могут утратить статуса известных творческих людей. Ведь еще пять-десять лет назад эта пара блистала на российской сцене. Алла Пугачева собирала вокруг себя лучших представителей шоу-бизнеса, была в эпицентре самых ярких мероприятий и собирала тысячи поклонников в одном зале.

Ну а Максим Галкин* вполне успешно работал в России телеведущим, пародистом, увлекая разношерстную публику. Теперь потребность в зрителе возросла и вышла за пределы. Дошло до того, что ради заработка Галкину* недавно пришлось исполнять классику отечественной музыки. Как ранее писали "Дни.ру" пародист спел композиции Юрия Шатунова и Виктора Цоя на своем представлении.

Теперь Алла Пугачева и Максим Галкин* живут за пределами России и пожинают плоды эмиграции. О знакомстве с релокантами и отношении к их поведению рассказал музыкальный продюсер Вадим Цыганов в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне. Супруг Вики Цыгановой поведал, что у него есть знакомые в Израиле: среди них Алла Борисовна Пугачева и ее муж-иноагент. Однако известный продюсер добавил, что "эти люди считались русскими, а потом предали Родину". Вадим Цыганов выразил возмущение: "Уехали из России и учат русских, как надо жить". Музыкальный продюсер подчеркнул, что вывозить все из страны, которая столько дала, непозволительно.

Остается лишь надеяться, что Алла Пугачева и Максим Галкин* со всем справятся и останутся счастливой парой в отличие от Виталия Гогунского и Анны Гогунской, о которых сообщает Neva.Today.

Очевидная разница в возрасте Пугачевой и Галкина*, ко всему прочему, тоже могла бы стать возможной причиной расставания пары. Пародист не раз выражал по этому поводу беспокойство. Однако Алла Пугачева, скорее всего, знает секрет долголетия. Одним из довольно актуальных поделился сайт VSE42.RU.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.