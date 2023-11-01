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Среда 1 ноября

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Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной

Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной
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Популярная певица сделала откровенное заявление. Лолита Милявская призналась в связи с мужем Надежды Бабкиной.

Альбом "Шоу разведенной женщины", выпущенный в 2001 году, получил большую популярность и принес певице признание. Ее музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп-музыки, рок-н-ролла и электроники. Ее песни часто звучат на радио и телевидении, а клипы Лолиты Милявской набирают миллионы просмотров в интернете.

Личная жизнь артистки является одной из самых обсуждаемых тем среди общественности. Как известно, за плечами звезды несколько неудачных браков. С последним супругом Лолита Милявская развелась в 2020 году. Как призналась певица, причиной разлада в отношениях стало то, что у партнеров пропали чувства. Однако сейчас звезда скрывает подробности личной жизни.

На данный момент певица посвящает всю себя работе. Помимо концертов, как оказалось, звезда создает свой бренд одежды. Красавица решила выпустить футболки с интересными принтами, а в комплекте к каждой будут идти значки с цитатами на них строк из ее песен.

Однако на производстве одежды артистка не остановилась. Помимо футболок планируется еще и выпуск свечек. Так, в своем микроблоге Лолита выдала правду о связи с гражданским мужем Надежды Бабкиной.

"Сегодня от Жени Гора любимого пришла еще одна часть, которую мы с ним вместе придумали", – поделилась Лолита Милявская.

Удивительно, что мужчина успевает угодить сразу всем — в России у него много поклонников, да и царица народной песни Надежда Бабкина от него тоже в восторге. Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что молодящаяся Лолита заговорила о романе с 26-летним коллегой.

1 ноября 2023, 21:08
Лолита Милявская. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Лолита с мужем показали страсть

18 февраля состоялась ежегодная звездная премия "Пара Года", где были названы имена самых ярких и успешных любовных дуэтов российского шоу-бизнеса. Одну из престижных наград получили Лолита Милявская и ее муж Дмитрий, которые прилюдно продемонстрировали свою страсть
Певица с мужем появилась на светском мероприятии в очень непривычном романтическом образе
Лучшей парой стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Награду получили и знаменитые супруги Екатерина и Александр Стриженовы, которые пришли на премию вместе с младшей дочерью Александрой
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