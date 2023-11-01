Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Артист смог устроиться на работу в эмиграции, но говорить про это как-то неловко.

После начала специальной военной операции России на Украине выяснилось, что Анатолий Белый на самом деле по паспорту Вайсман. Явил он не только реальную фамилию, но и настоящее лицо.

Он предал Россию и уехал жить в Израиль. И теперь там строит козни против бывших соотечественников. Например, его стараниями в Тель-Авиве были отменены гастроли московского театра "Ленком" со спектаклем "Поминальная молитва" .

В первые дни жизни на Святой Земле актер радовался, что в домах родных ему теперь израильтян чистенькие бомбоубежища. Вот у него появился и шанс лично оценить их чистоту, удобство и комфорт – страна уже более трех недель подвергается массированным ракетным ударам.

Предатель Белый надеялся продолжить актерскую карьеру – для поиска ролей в кино даже нанял специалиста и стал с репетитором учить иврит. Но таких застуженных артистов без публики там и своих – ведро на шекель в базарный день.



Поэтому некогда популярный артист смог лишь устроиться на русскоязычный 9 канал, где в коротких роликах демонстрирует, как надо вести себя во время воздушной тревоги и дает другие советы по безопасности от Командования тыла. "Выходя из машины, я ложусь на землю и закрываю голову руками, потому что голова все еще остается самым важным органом нашего тела, – учит 51-летний предатель русскоговорящих эмигрантов. – И в такой позе я должен пролежать 10 минут".

В Израиле таким образом он оказался ниже плинтуса. Во всех смыслах. И даже не верится, что когда-то его считали звездой Художественного театра и удостаивали высоких наград.