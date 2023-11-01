Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей

Свахи страны вновь что-то не поделили. Лариса Гузеева и Роза Сябитова сцепились во время записи программы на федеральном канале.

Главные свахи страны ведут популярную передачу "Давай поженимся" на Первом канале на протяжении пятнадцати лет. Зрителям сложно представить любимое шоу без тандема двух артисток. В известной программе они помогают обрести семейное счастье людям, которые обратились за помощью к ним с этим вопросом. Лариса Гузеева и Роза Сябитова являются настоящими любимицами россиян.

#{code147423}

Как известно, двух телеведущих связывают теплые отношения друг с другом. Однажды Роза Сябитова в одном из интервью заявила, что Лариса Гузеева не просто ее подруга, а семья. Она считает коллегу по шоу "Давай поженимся" своей родственницей. Более того, артистка признавалась, что готова вступиться за любимую напарницу, если кто-то скажет про нее что-то плохое.

Однако нередко во время записи популярного шоу свахи страны ссорятся друг с другом. Например, в октябре этого года они не сошлись во мнении по поводу ситуации одной гостьи. Лариса Гузеева даже повысила голос на Розу Сябитову в этом споре.

В одном из последних выпусков звезды "Давай поженимся" вновь что-то не поделили. Одна из участниц решила произвести впечатление на жениха и ведущих национальным тувинским продуктом и традиционным чаем. Вдоволь напившиеся Лариса Гузеева и Роза Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей. Напарница Гузеевой раньше не знала о таких угощениях, за что получила от коллеги выговор.

"Господи, я славянка знаю, а ты татарка ничего не знаешь", – высказалась в адрес Розы Сябитовой Лариса Гузеева.

Впрочем, подобные словесные перепалки на Первом канале не удивительны. Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что главная сваха России Лариса Гузеева опозорила жениха в эфире "Давай поженимся!".