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Среда 1 ноября

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59-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо

59-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо
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Алена Апина заявила, что ей стесняться нечего. Певица опубликовала фото без фильтров и макияжа.

Певица Алена Апина не растерялась в ситуации, когда иной бы, возможно, расстроился. Наоборот – сделала "ход конем". Экс-солистка группы "Комбинация" призналась, что на одном из светских мероприятий ей прямо в лицо заявили нелицеприятные сведения. Как выяснилось, к ней подошла девушка, которая активно работает в соцсетях и объявила, что, мол, внешность звезды 90-х обсуждают в интернете. Что именно – история умалчивает. Однако, по словам артистки, ей это было неприятно выслушивать.

После произошедшего Алена Апина уточнила, что ее никак не волнует чужое мнение по поводу внешнего вида. Певица посоветовала посторонним не уделять столько внимания ее морщинам, а заняться своей жизнью. 59-летняя Апина без макияжа показала настоящее лицо: звезда опубликовала фото без фильтров в кабинете косметолога и заверила, что очень довольна своей внешностью.

Экс-солистка звездной музыкальной группы за всю свою творческую биографию не раз меняла имидж: от блондинки до рыжей. Наряду с этим ее песни и исполнительское мастерство всегда вызывали радость у поклонников. И невероятно, но факт: Алена Апина до сих пор выступает на сцене, ездит на гастроли и ее песни звучат из радиоэфира. А это, на минутку, происходит с тех пор, как звезда зажгла в "Комбинации" – с конца 80-х! Таким "долгожительством" в российском шоу-бизнесе могут похвастаться далеко не все.

1 ноября 2023, 16:05
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

Алена Апина стала солисткой "Комбинации" в 1988 году.
Продюсером группы был Александр Шишинин.
У Апиной было весьма бурное прошлое.
Тем не менее, за артисткой закрепился образ романтической женщины.
Певица обладает завидной фигурой.
Алена потрясла фанатов, выпустив клип на песню "Близость", в котором предстала в провокационном образе.
Певица смело демонстрировала фигуру в одном белье.
Теперь Алена снимается в пикантных фотосессиях.
Клип на ее вторую новую песню "Девушка Бонда" оказался еще "горячее".
53-летняя Алена Апина готова к экспериментам.

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