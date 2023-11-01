Поясняет за стиль: Собчак отреагировала на злобные комментарии

Подписчики резко оценили новый образ популярного стилиста. Влад Лисовец жестко прошелся по злопыхателям, а Ксения Собчак поделилась этим со своей аудиторией.

Настоящая слава пришла к звезде после того, как она стала ведущей нашумевшего шоу "Дом 2". Сейчас же она одна из известнейших и скандальных личностей в мире российского шоу-бизнеса. Зачастую предметом обсуждения общественности становятся образы Ксении Собчак.

Многие считают артистку настоящей модницей. Кажется, что ей действительно повезло. Ведь она является обладательницей чувства стиля. Правда, вероятнее всего, Ксения Собчак имеет вкус во одежде вовсе не просто так, а благодаря тому, что является частой гостьей страницы популярного российского стилиста – Влада Лисовца.

Мужчина славится среди россиян своими невероятными образами, а также неповторимым взглядом на моду в целом. Правда, иногда, по мнению общественности, он перебарщивает с подбором одежды для своих выходов в свет.

На днях в своем микроблоге Влад Лисовец поделился с подписчиками фотографиями своего нового образа. Стилист надел на себя широкие брюки в клетку, белую рубашку и джинсовку. Также перечисленные вещи он дополнил необычные аксессуаром – галстуком в леопардовом стиле.

На модного критика обрушился шквал негатива после того, как он опубликовал фотография своего необычного образа. Реакцию стилиста запечатлела журналистка. Ксения Собчак отреагировала на злобные комментарии Влада Лисовца.

Телеведущая в своем микроблоге разместила ответы мужчины на критику подписчиков. Судя по реакции Влада Лисовца, к такому рода негативу на свой образ он был не готов, поэтому решил отвечать аудитории так же злобно, как и они.

"Влад Лисовец тут за стиль и за образ жизни поясняет", – написала Ксения Собчак.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Собчак выставила на посмешище Волочкову и Гузееву.