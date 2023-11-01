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Среда 1 ноября

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Как поведение перекроившей себя Бони может сказаться на будущем ее дочери

Как поведение перекроившей себя Бони может сказаться на будущем ее дочери
1989

Телеведущая Виктория Боня решила наконец-то встретиться со своей дочерью Анджелиной-Летицией.

11-летняя девочка уже достаточно долго не видела маму, которая сначала отправилась в Америку делать пластическую операцию на лицо, а после – на Мальдивы с молодым возлюбленным. Многие поклонники звезды "Дома-2" отмечают, что столь длительная разлука с дочерью-подростком может отрицательно отразиться на ее психологическом здоровье.

С мнением фанатов согласилась и популярный блогер и психолог Марта Фролова, которая рассказала, как поведение перекроившей себя Бони может сказаться на будущем ее дочери. Специалист пообщалась с журналистами издания "Страсти" и заявила, что девочки, которые в подростковом возрасте часто оставались без внимания мамы, склонны в будущем к построению не совсем здоровых отношений.

Когда Виктория Боня выложила в Сети реакцию Анджелины на свое преображение, многие отметили, что девочка практически никак не отреагировала. Фолловеры опасаются, что подросток может перестать воспринимать и себя в естественном виде. Марта Фролова прокомментировала эти домыслы. Психолог сообщила, что если регулярно говорить ребенку приятные слова и комплименты, то негативных последствий можно избежать.

Что же касается частых поездок Виктории, то в данном случае за дочерью присматривает ее отец, принимающий активное участие в воспитании наследницы. При таких обстоятельствах ребенок спокойно переносит длительную разлуку с одним из родителей.

1 ноября 2023, 14:37
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Боня приехала в Москву ради детей

Участие в благотворительной акции приняла и другая звезда "Дома-2" Ольга Бузова со своим супругом Дмитрием Таросовым
Ирина Безрукова частый гость мероприятий, направленных на помощь детям
Главным цветом теплого вечера стал красный, эту тенденцию поддержала певица Татьяна Терешина
Для гостей мероприятия пару своих песен исполнила Анжелика Агурбаш
Не осталась равнодушной к проекту и Катя Лель
Среди гостей также была замечена молодая певица Габриэлла
В огненно-красном платье на мероприятие пришла и известная телеведущая Лера Кудрявцева
Поддержать Дмитрия Диброва, который стал ведущим вечера, пришла его супруга Полина
На благотворительном вечере появилась и певица Диана Гурцкая, которая является редкой гостьей светских тусовок

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