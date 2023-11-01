Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Среда 1 ноября

13:01Синоптик пообещал москвичам теплое начало ноября без снега 12:51Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного 12:28Участник шоу "Голос. Дети" ошарашил признанием: Это моя дурость 11:28SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды 11:08Ушла из жизни звезда культовой рок-группы Жанны Агузаровой 10:00"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики" 09:33Киркоров замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой комедии россиян 09:20"Мне этого хватило": ведущий Макаров раскрыл изнанку популярного шоу "Маска" 09:00Впервые в жизни: 78-летний Петросян решился на радикальный шаг 08:04Два рыжих котенка удивили своей милотой – видео 06:04Секс-тренер назвал три условия для бурного интима с партнером 04:25Сера в ушах: как почистить слуховой проход в домашних условиях 02:08Подержанные книги снова в тренде: интерес к "старому" растет неслучайно 00:02Обручальное кольцо после развода: как найти ему применение 22:16Объявившая о пополнении в семье Муцениеце обратилась за помощью: Думаем имя 21:30Самая любимая женщина: Лазарев растрогал россиян милым поздравлением 20:48"Мне никто не нужен": чем занимается пропавшая Клара Новикова 19:57"Являюсь его поклонником": Харатьян назвал любимого артиста 19:26Улетевший из России Бурковский нашел работу в США 19:09Никаких особых правил: озвучена судьба детей Галкина* и Пугачевой после развода 18:20Моложе на 30 лет: известная певица объявила о нежных чувствах к Киркорову 18:01"Этот день настал!": Боня наконец-то показала лицо после дорогущей пластики 17:31К продолжению сериала "Счастливы вместе" присоединилась звезда экрана: кто это 16:37Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления 15:43SHAMAN приготовил грандиозный подарок россиянам ко Дню народного единства 14:45Он мужик или кто?! Главная сваха России Гузеева опозорила жениха в эфире "Давай поженимся!" 13:43Неожиданную причину ухода 54-летней звезды "Друзей" предали огласке 12:38Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой 11:49Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса 11:33Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой 10:35Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга 10:19Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ 09:55Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну 09:31Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное 08:05Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа? 06:15В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения 04:05А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы 02:09Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне 00:08Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков зодиака 22:38Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента 22:16Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка 21:48Запор и несгибаемые ноги: еще одна звезда о мучениях после пластики у Хайдарова 21:13И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино 20:57Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 20:49В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание 20:12Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу 19:4564-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян 19:18Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой 18:48Рассекречен райдер Ковальчук: странные прихоти певицы вызвали недоумение 18:20"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного

Муцениеце подыскивает мужчину для детей от Прилучного
1239

Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от брака с коллегой по цеху Павлом Прилучным.

10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочка Мия частенько мелькают в личном блоге знаменитой мамы. В том числе и когда она за рулем. 34-летняя актриса честно признается, что предпочитает самостоятельно управлять автомобилем, а не делегировать это на специального человека. По словам звезды, ей нравится сам процесс вождения, который для нее не является обузой. Правда, для детей от Павла Прилучного Агата Муцениеце все-таки подыскивает мужчину, который будет отвозить наследников по делам.

В беседе с изданием "Страсти" Агата также порассуждала на тему безопасной и, главное, трезвой езды. По словам экс-жены "мажора", ей самой не раз приходилось сталкиваться с подобными историями, когда водитель автомобиля был не совсем трезв. Ко всему прочему, актрису сильно возмущают и подобные выходки от своих звездных коллег, которые считают, что популярность развязывает им руки.

Как будто, если ты звезда, то тебе можно все. Мне кажется, это летальная ошибка. Поэтому важно, когда человек популярен, поднимать эту тему, – считает знаменитость.

Кстати, недавно Агата Муцениеце вместе с актером Иваном Чуйковым приняла участие в съемке социального ролика на тему трезвого вождения. Телезвезды обсуждали наиболее острые вопросы и мифы, относящиеся к столь важному вопросу.

1 ноября 2023, 12:51
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

По теме

Объявившая о пополнении в семье Муцениеце обратилась за помощью: Думаем имя

Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Участник шоу "Голос. Дети" ошарашил признанием: Это моя дурость

Участник шоу "Голос. Дети" ошарашил признанием: Это моя дурость
Певец AKMAL’ сделал признание. Артист любит ходить голым по номеру в отеле после концерта AKMAL’ признался, что после концерта предпочитает ходить голым, так как это помогает ему расслабиться и отдохнуть.

SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды

SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды
Минувший год выдался непростым для российского шоу-бизнеса из-за артистов, которые предпочли покинуть страну. Про гонорары SHAMAN'а и других оставшихся звезд рассказал продюсер Табриз Шахиди. Агент заявил, что из-за этих перемен произошли интересные изменения в жизни исполнителей, которые остались в России.

Ушла из жизни звезда культовой рок-группы Жанны Агузаровой

Ушла из жизни звезда культовой рок-группы Жанны Агузаровой
Сообщается о трагическом событии. Безвременно ушел музыкант Сергей Лапин. Скончался бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин.

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
В Москве состоялась презентация клипа группы "Фабрика" и Helen Yes на песню "Дурочка-любовь". Продюсер коллектива Игорь Матвиенко, который и создал этот популярный музыкальный проект в 2002 году, рассказал, каково это работать с женщинами. "В женских коллективах всегда самая сложная ситуация, – ответил продюсер на вопрос о конфликтах среди участниц группу.

Киркоров замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой комедии россиян

Киркоров замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой комедии россиян
Продюсеры российского телеканала ТНТ, кажется, позарились на "святое", решив снять музыкальный ремейк знаменитого советского фильма Леонида Гайдая. В новогоднюю ночь зрителей будет ожидать картина под названием "Иван Васильевич меняет все".

Выбор читателей

31/10ВтрГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой 30/10ПндТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 31/10ВтрДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления 30/10ПндВ чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 31/10Втр"Являюсь его поклонником": Харатьян назвал любимого артиста 31/10ВтрНе София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну