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Среда 1 ноября

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Участник шоу "Голос. Дети" ошарашил признанием: Это моя дурость

Участник шоу "Голос. Дети" ошарашил признанием: Это моя дурость

Певец AKMAL’ сделал признание. Артист любит ходить голым по номеру в отеле после концерта

AKMAL’ признался, что после концерта предпочитает ходить голым, так как это помогает ему расслабиться и отдохнуть. Молодой исполнитель поделился своими гастрольными традициями с журналистами.

Каждый артист имеет свои особенные привычки и ритуалы, которые могут показаться странными для обычных людей. У AKMAL’ есть своя особенность – ходить голым по номеру в отеле во время гастролей, чего он не делает дома.

"Я очень люблю ходить голым в то время, когда живу в отеле. Мне так нравится, я так чувствую себя комфортно. Особенно после концерта. Я так отдыхаю, это моя такая дурость. Дома я в пижаме, в одежде домашней. А вот в отеле люблю ходить голым", – рассказал певец Пятому каналу.

Кроме того, AKMAL’ признался, что в отеле он разрешает себе создавать небольшой бардак, чего не делает дома. Он также отметил, что его апартаменты в отеле являются "запретной зоной", доступной только для него.

Ранее стало известно, что AKMAL’ представил свой новый альбом "Сидело в мыслях", который он назвал экспериментом для своего голоса.

1 ноября 2023, 12:28
AKMAL’. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды

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