Ушла из жизни звезда культовой рок-группы Жанны Агузаровой

Сообщается о трагическом событии. Безвременно ушел музыкант Сергей Лапин.

Скончался бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин. Причина случившегося на данный момент не названа.

Музыкант был известен своим талантом и вкладом в развитие российской рок-музыки. Лапин присоединился к группе "Браво" в 1986 году и стал неотъемлемой частью ее звучания. Его мастерство на бас-гитаре и творческий вклад помогли группе достичь большой популярности и стать одной из самых успешных рок-коллективов в Советском Союзе, отмечает Пятый канал.

Смерть Сергея Лапина оставила огромную пустоту в сердцах его близких и поклонников музыки. Многие выражают свои соболезнования и воспоминания о нем как о талантливом музыканте.

Стоит отметить, что поп-рок-группа "Браво" была основана в сентябре 1983 года. Евгений Хавтан собрал собственную группу из никому ранее неизвестных молодых исполнителей. Одной из участниц была певица Жанна Агузарова под псевдонимом Ивона Андерс. Она же и придумала название коллектива.

Сам Лапин пришел в группу в сложный период, когда из нее ушла Агузарова. Он участвовал в создании альбомов "Скажем мы друг другу Браво" и "Стиляги из Москвы".

