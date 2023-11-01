SHAMAN и другие: сколько зарабатывают оставшиеся в России звезды

Агент заявил, что из-за этих перемен произошли интересные изменения в жизни исполнителей, которые остались в России. Оказалось, что с начала послековидного 2022 года количество новогодних корпоративов увеличилось по сравнению с двумя предыдущими годами. А из-за отъезда ряда популярных артистов из соседней страны и артистов, которые решили не поддерживать свою Родину, гонорары оставшихся звезд значительно возросли.

Табриз Шахиди также назвал и самых востребованных артистов в декабре 2023 года. По его словам, наибольшие гонорары получат такие звезды, как SHAMAN, Анна Асти, Полина Гагарина, Григорий Лепс и многие другие. А из музыкальных групп продюсер упомянул "Иванушек International", "Руки вверх", "Зверей" и "A’STUDIO", отмечает Пятый канал.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" продюсер также приоткрыл завесу тайны, рассказав, что топовые артисты могут получать за один предновогодний вечер от 5 до 15 миллионов рублей. Молодые исполнители, такие как ставший чуть ли не главным символом страны SHAMAN и недавно получившая российское гражданство Анна Асти, не уступают давно знаменитым коллегам по сцене. По словам Табриза Шахиди, их гонорары в этом году доходят до 5 миллионов рублей.