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Среда 1 ноября

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"Мне этого хватило": ведущий Макаров раскрыл изнанку популярного шоу "Маска"

"Мне этого хватило": ведущий Макаров раскрыл изнанку популярного шоу "Маска"
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В феврале 2024 года на НТВ стартует юбилейный сезон телешоу "Маска". О том, что происходит за кадром и как рождается проект, его ведущий Вячеслав Макаров рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на презентации клипа группы "Фабрика" и Helen Yes "Дурочка-любовь".

Премьера "Маски" в России состоялась 1 марта 2020-го. И вот уже четвертый год программа, где знаменитости выступают перед жюри и зрителями в необычных костюмах, показывает хорошие рейтинги.

"Проект снимается раз в неделю три месяца в году – февраль, апрель и март, – раскрыл изнанку проекта его ведущий Вячеслав Макаров. – Поэтому устать от него невозможно. Я отснялся, и занимаюсь другими делами. Вокруг столько интересных событий, что периодически забываешь, в каком году какой сезон был (улыбается)".

"Артисты в "Маске" удивляют музыкальными решениями, раскрываются по-новому, – объясняет секрет успеха шоу ведущий. – Плюс всем нравится этот ареол тайны. Кстати, когда участники первых двух сезонов снова пришли в проект, я тоже проявил там свои вокальные способности. Мне этого хватило".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Макаров признается, что, как все зрители в студии и у экранов, он не знает, кто скрывается за той или иной маской. Напомним, информация о выступающих строго засекречена, так как участники проекта подписывают контракт о неразглашении и их охраняют не только на сцене, но и за кулисами. Настоящие голоса конкурсантов слышны только во время исполнения песен и когда они раскрыли истинные лица. В остальное время они говорят через искаженный фильтр голоса, делясь небольшими подсказками о своих настоящих личностях.

"Продюсеры в рамках рабочего процесса могут мне сказать, кто скрыт за маской, но это было мое личное решение не знать этого, – пояснил Вячеслав. – Мне так легче общаться с участниками, сарказмировать. Ведь если я не знаю, кто за маской, то артист не обижается на какую-то неудачную шутку".

Ведущий признается, что за все время существование шоу его больше всего поразили Скорпион (Сергей Лазарев), который все время меня голос, и Лама (Юсиф Эйвазов).

Рассказал он и про атмосферу в съемочном павильоне: "Если бы в эфир выходило все, что происходит в перерывах между съемками, это было имело бы сумасшедшие рейтинги. Потому что прикалываемся друг над другом, смеемся – там царит здоровая самоирония".

1 ноября 2023, 09:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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