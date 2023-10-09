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Понедельник 9 октября

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"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню

"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню
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Балерина Анастасия Волочкова показала, кто занимает в ее сердце особенное место.

Несколько лет назад Анастасия Волочкова впервые показала поклонникам свое шоу "Балерина в зазеркалье цирка". В спектакле периодически принимал участие партнер балерины по Большому театру Ринат Арифулин. С ним артистку некоторое время состояла в романтических отношениях, но потом пара рассталась.

Недавно Анастасия Волочкова снова воссоединилась с бывшим возлюбленным ради нового шоу – "Одержимость". Балерина опубликовала в популярной социальной сети несколько кадров с репетиции, на одном из снимков запечатлен давний партнер артистки. "С любимым другом Ринатом Арифулиным. Репетировали сегодня в моем зале. Сколько мы прошлом месте чувств, эмоций, приключений", – написала танцовщица.

Фото: соцсети

Премьера шоу "Одержимость" – особый день для Анастасии Волочковой, поэтому она едва ли не каждый день посвящает репетициям. Но артистка находит время и на отдых. Сейчас она готовится отменить день рождения Рината Арифулина.

Ранее Анастасия Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника. После этого танцовщицу буквально завалили вопросами об очередном ухажере, но раскрывать имя артистка не стала. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

9 октября 2023, 22:04
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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