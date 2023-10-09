Могла "подсесть" и Боня: подруга телезвезды умерла из-за сильной зависимости

Психолог Евгений Фомин рассказал, что привело к смерти блогерши Анны Гуту, которая дружила со звездой российского ТВ Викторией Боней.

На днях Виктория Боня сообщила о смерти подруги – блогерши Анны Гуту, с которой познакомилась благодаря общему увлечению – альпинизму. Как пишут СМИ, девушка умерла во время подъема на гору Шиша-Пангма в Гималаях. Ее и еще нескольких человек накрыла снежная лавина.

Психолог Евгений Фомин увидел в стремлении подруги Виктории Бони к покорению множества горных вершин зависимость. По словам специалиста, Анна "подсела" на сильные эмоции, которые она испытывала каждый раз при подъеме. Ее чувства подстегивало ощущение риска, полагает эксперт.

Такая зависимость сродни любовной. Мол, некоторые люди после расставания стремятся вновь найти человека, с которым можно пережить испытываемые ранее эмоции. Но в такой ситуации, какой оказалась приятельница Виктории Бони, желание повторить ощущения опасно. Слова психолога приводит Пятый канал.

Кстати, на сильные эмоции могла "подсесть" и сама Виктория Боня, если бы регулярно занималась восхождением на горы. Но телезвезда остановилась после того, как собственными глазами увидела, как люди, желающие покорить вершины, лишаются жизни. Кроме того, телезвезда не раз нуждалась в помощи медиков после таких подъемов.