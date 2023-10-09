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Понедельник 9 октября

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"Ошибка очевидна": названа причина провала певшего на английском Лазарева

"Ошибка очевидна": названа причина провала певшего на английском Лазарева

Телеведущий и журналист Сергей Соседов объяснил, почему певец Сергей Лазарев не смог завоевать внимание западного слушателя.

После распада группы Smash!! Сергей Лазарев записал четыре музыкальных альбома на английском языке. Некоторые из композиций певца становились хитами, но только в России и странах СНГ. Преданные поклонники до сих пор помнят такие песни артиста, как Moscow To California, Heartbeat, Electric Touch, Take It Off, 7 Wonders, и его другие треки на английском. Можно сделать вывод, что исполнитель стремился покорить западных слушателей.

Но после выхода альбома LAZAREV. исполнитель стал выпускать русскоязычные песни. Свое стремление создавать композиции преимущественно на родном языке Сергей Лазарев объяснял зрелостью. Но у журналиста Сергея Соседова иное мнение. Судя по словам телеведущего, артиста настигло разочарование.

"Да там таких, как ты, Сережа, сотни тысяч! Они поют на улицах, в клубах!", – обратился музыкальный критик к Сергею Лазареву, дав понять, что "ошибка певца очевидна".

По слова Соседова, любой российский артист, даже в совершенстве знающий английский, никогда не станет лучше певцов-носителей этого языка. "Твое пение там никому неинтересно. У них там каждый второй на улице поет еще круче. Как Стинг!" – заявил журналист. Мол, иностранную публику можно удивить только тем, чего у них нет, а ехать в Тулу со своим самоваром бессмысленно.

9 октября 2023, 19:22
Сергей Лазарев. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @FAMETIMETV✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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