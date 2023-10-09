Устроившая провокацию Мадонна обратилась к Израилю: что она сказала

Певица Мадонна, которая в прошлом неоднократно делала заявления об отношениях Израиля и Палестины, не могла промолчать после случившейся трагедии.

В 2019 году в Тель-Авиве Мадонна во время выступления на песенном конкурсе "Евровидение" в качестве приглашенный звезды устроила провокацию, которая возмутила жителей Ближнего Востока. Двое участников коллектива артистки нацепили флаги Израиля и Палестины и держались за руки, символизируя призыв к примирению народы, которые враждуют много лет. Такое заявление сочли неуместным, так как конкурс вне политики.

Сегодня Мадонна после обострения ситуации на Ближнем Востоке решила поддержать Израиль, сделав публикацию в социальных сетях. Певица назвала происходящее там "разрушительными событиями". Мол, мир разорила ненависть. Обратившись к израильтянам, исполнительница хита Like a Prayer призналась, что не перестает молиться за них.

Как и Мадонна, ситуацией обеспокоены и россияне. Например, в Перми люди несут цветы к дверям местной синагоги. Об этом сообщает URA.RU. Как отмечает издание, Еврейский общинный центр Перми призывает всех, в том числе детей, молиться за живущих в Израиле.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у 64-летней Мадонны. Ее доставили в реанимацию. Подробнее об этом писали "Дни.ру".