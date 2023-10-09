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Понедельник 9 октября

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Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы

Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы
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Сваха Роза Сябитова, кажется, согласна с россиянами, которые увидели в романтических отношениях известной артистки фальшь.

Финал проекта "Сердце Клавы", который совсем недавно показали на телеканале "Пятница", продолжают обсуждать телезрители. Певица Клава Кока на протяжении нескольких недель искала среди десятка мужчин того самого, который ее достоин. В последнем выпуске шоу исполнительница хита "Покинула чат" выбрала Александра Поверина – блогера с модельной внешностью, которого публика невзлюбила, и теперь критикует артистку за ее решение. Скептически к этому роману отнеслась и сваха Роза Сябитова, которая на протяжении проекта давала советы Клаве.

Поклонники каждый день пишут певице о том, что Александр якобы неискренен в своих чувствах. Мол, тому нужен только пиар. Но Клава Кока едва ли не в слезах умоляет фанатов остановить волну критики, поскольку они, по словам певицы, неправы. Артистка дала понять, что счастлива рядом с возлюбленным. Вместе с тем она отказалась афишировать моменты из своей личной жизни, так как народ продолжает убеждать вокалистку в том, что она сделала неверный выбор. Роза Сябитова тоже считает, что эта пара в будущем распадется.

Недавно Клава Кока рассказала, что в искренность ее романа сваха не верит. "Поверю, когда поженитесь", – передала слова Розы Сябитовой певица и назвала ее "голосом народа".

9 октября 2023, 17:20
Роза Сябитова. Фото: кадр YouTube / @fridaytv
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