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Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию

Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию

Юрий Шевчук перенес инфаркт в сентябре. Музыкант будет проходить реабилитацию до конца года.

Бессменный лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. По сообщениям СМИ, музыкант проходит стандартный курс реабилитации. Восстановлением здоровья он планирует заниматься до середины декабря, как сообщает информационное агентство "URA.RU".

Как выяснилось, до конца октября у группы ДДТ был запланирован гастрольный тур. Теперь его перенесли на начало следующего года, как пишет RT. Теперь график концертов выглядит так: 3 января группа выступит в Дубае, 6 января в Тель-Авиве, 10 января в Белграде, 11 мая в Лимассоле.

Напомним, что весной прошлого года Юрий Шевчук выступил с антивоенным обращением на концерте в Уфе. Также он рассказал о "своем" понимании Родины. В августе суд Уфы признал музыканта виновным по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии. Шевчука обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В суде разъяснили, что данное решение в отношение музыканта было принято потому, что Юрий Шевчук обращался к своим фанатам с вопросами, которые могли вызывать сомнения в целях СВО, а также употреблял "негативные выражения" в адрес действующего Президента России Владимира Путина.

Этой весной концерты группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на май и июнь, были отменены и отложены на неопределенный срок.

9 октября 2023, 15:11
Телеграм-канал Baza✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Виктория Ильина

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