Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино?

Развод Брежневой и Меладзе Тесты Раскрыта тайна о Кадышевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Понедельник 9 октября

15:11Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию 14:59С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья 14:47Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино? 14:34Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов 14:12"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой 14:05"Великая страна": патриот Израиля Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Галкину*? 13:37"Долгое время отмывался": Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене 12:55Гражданке Израиля Собчак напомнили об обязанности проходить службу в армии 12:46Спланированная провокация: Малахов разоблачил подлую ложь о себе 12:24"Горжусь тем, что я израильтянин": Галкин* пообещал помогать Израилю 11:58Сергей Жуков отреагировал на скоропостижную смерть музыканта из "Руки вверх" 11:50До брата и сестры не дозвонился: Что происходит с семьей Пригожина в Израиле? 11:37Взял под опеку и изменил жизнь: как актер Бероев спас осиротевшего парня с синдромом Дауна 11:27"Отсутствие культуры и воспитания" Соседов нашел объяснение поступкам Пугачевой 10:48Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского 10:36Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева 10:16"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало 09:57Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве 09:45Признала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак 09:08Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем 08:01Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат? 06:12Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте 04:04Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям 02:07Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников 00:09Топ-10 эффективных омолаживающих процедур 23:52Прощай, Израиль? Куда делись Пугачева с мужем-иноагентом после ракетных ударов 22:09Как выбрать репетитора: советы и рекомендации 21:46Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности 20:18Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета 20:07Что скрывается за непрерывной сменой партнеров? Тренд на разводы или новая норма? 19:47Павла Волю перепутали с давно умершим певцом 18:1869-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно 17:33Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 16:33Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN? 16:07Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи 15:12Клавишник группы "Руки Вверх" найден мертвым в Москве 13:52Киркоров едко прошелся по оскандалившейся Боне: Громкость банки зависит от ее пустоты 11:43Обделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 08:07За что россияне любят и ненавидят Ксению Собчак? 06:05Как Ваше число жизненного пути влияет на выбор профессии 04:10Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры 02:16Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться? 00:08Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов 22:09А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки 20:05Николай Басков: талантливый артист, успешный певец и звезда современной эстрады 19:24Матвеев обнародовал новость о родах Боярской 18:39Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 17:41На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 16:18Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой 15:16Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино?

Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино?
374

Популярный актер рассказал, что его знаменитый отец не принимал участие в построение его карьеры. По словам Антона Табакова, он добился всего сам, и двигало им желание заработать.

Ни для кого не секрет, что многие популярные личности российского шоу-бизнеса получили славу и известность благодаря своим звездным родителям. Однако есть и те, кто смог добиться всего самостоятельно, несмотря на наличию связей. Таким примером служит Антон Табаков.

Как оказалось, популярный актер попал в театральное училище вовсе не от большой любви к искусству, а из-за того, что плохо разбирался в школьных предметах. Единственное, что оставалось – поступать в ГИТИС. Правда, на курс к Олегу Табакову он не попал, как признается Антон Табаков, папа не помогал ему. Более того, отец даже не знал, как строится карьера начинающего артиста.

Для того, чтобы поступить на курс к Гончарову ему даже пришлось поменять фамилию в анкете, чтобы тот не знал о том, что он сын Олега Табакова. Дело в том, что мастер принял решение больше не набирать детей популярных артистов после одного из скандалов. Поэтому Табакову младшему пришлось пойти на крайние меры ради того, чтобы его взяли.

Однако у многих возникает вопрос, как тогда сыну Олега Табакова удалось добиться театральных вершин и попасть в кино, да еще и получать крупные суммы за это. После того, как он окончил театральный вуз Галина Волчек помогла зачислить молодого актера в труппу "Современника". А снимался Антон Табаков, как оказалось, вовсе не от большой любви к кино, а из-за хороших гонораров.

"Очень многие мои съемки случились не от любви к киноискусству, а от банального желания заработать", – поделился Табаков младший.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Олег Табаков наводил страх на коллег.

9 октября 2023, 14:47
Антон Табаков и Олег Табаков. Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом

Актеры Сергей Угрюмов и Ольга Блок-Миримская.
Актриса Дарья Мороз.
Актеры Марина Зудина и Александр Воробьев.
Актрисы Яна Сексе и Анна Чиповская.
Актриса Евдокия Германова.
Актеры Ольга Красько и Виталий Егоров.
Художественный руководитель, актер Олег Табаков.

По теме

"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег

"Какие чудесные!": Зудина показала архивный снимок с Табаковым
Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию

Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию
Юрий Шевчук перенес инфаркт в сентябре. Музыкант будет проходить реабилитацию до конца года. Бессменный лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда.

С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья

С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья
Дима Билан рассказал о новом приобретении и поделился, как планирует его использовать. Дима Билан блистает на российской сцене уже не одно десятилетие.

"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой

"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой
Народная артистка СССР Алла Пугачева давно предпочитает чужбине – Родине. Стало известно, что у нее целая кипа паспортов иностранных государств. После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

"Великая страна": патриот Израиля Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Галкину*?

"Великая страна": патриот Израиля Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Галкину*?
Максим Галкин* обратился к гражданам Израиля. Его патриотический монолог поддержала Ксения Собчак. На своей странице в соцсести Максим Галкин* в течение нескольких минут объяснял подписчикам, что такое "настоящий патриотизм" и "великая страна".

"Долгое время отмывался": Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене

"Долгое время отмывался": Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене
Дима Билан рассказал о последствиях, которые преследовали его после скандального концерта в Самаре. Как и многие знаменитые личности, Дима Билан не может похвастаться кристально чистой репутацией.

Выбор читателей

07/10СбтГражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 07/10СбтНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 08/10ВскНиколаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 08/10ВскОбделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 07/10СбтБорисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой 07/10СбтМатвеев обнародовал новость о родах Боярской