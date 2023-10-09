"Великая страна": патриот Израиля Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Галкину*?

Максим Галкин* обратился к гражданам Израиля. Его патриотический монолог поддержала Ксения Собчак.

На своей странице в соцсести Максим Галкин* в течение нескольких минут объяснял подписчикам, что такое "настоящий патриотизм" и "великая страна". У пародиста практически навернулись слезы на глазах, когда он заявил о своей гордости быть гражданином Израиля. Однако тут же вспомнил, что пойти на фронт сейчас не может, но сказал, что будет помогать своей кровью.

К воинствующему защитнику Галкину* присоединилась и патриот Израиля Собчак. Ксения Анатольевна оценила видео как "очень крутое" и написала в комментариях под ним, что "Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты там чувствуешь каждую секунду пребывания".

Скорее всего, телеведущая на фронт тоже не пойдет, ведь возраст не подходит для призыва. Однако Ксении Собчак вспомнили ее израильское гражданство и намекнули о возможной мобилизации как резервиста. Об этом ранее писали "Дни.Ру".

В своем видео Максим Галкин* также подчеркнул, что израильтяне не бегут со святой Земли, а только приезжают, чтобы встать в ряды защитников. Юморист уточнил, что в аэропорту нет никаких столпотворений – просто туристы улетают по понятным причинам.

Муж Пугачевой отметил, что он еврей по материнской линии. Сейчас Максим Галкин* активно изучает иврит, как и его дети.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

