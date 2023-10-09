"Долгое время отмывался": Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене

Дима Билан рассказал о последствиях, которые преследовали его после скандального концерта в Самаре.

Как и многие знаменитые личности, Дима Билан не может похвастаться кристально чистой репутацией. Особенно сильно на мнение публики о нем повлиял случай, произошедший несколько лет назад. В 2019 году артист вышел на сцену к поклонникам из Самары в состоянии алкогольного опьянения. В результате Дима Билан столкнулся с волной ненависти со стороны жителей города и фанатов.

Чтобы восстановить свою репутацию после случая на сцене, который стал, пожалуй, самым громким и позорным за всю его карьеру, певцу пришлось приложить немало усилий. Артист не только извинился перед всеми, кого огорчил его поступок, но и вернулся в Самару с бесплатным концертом. Кроме того, Дима Билан подарил городу инклюзивную детскую площадку.

В новом интервью у блогера Эльдара Джарахова исполнитель признался, что неприятная история преследовала его долгое время. Как отмечает Царьград, извинения не помогли певцу избавиться от неприятных комментариев. По словам артиста, этот инцидент стал настолько ярким, что публика мгновенно за него зацепилась.

"Я долгое время пытался отмыться от этого инцидента. Это не значит, что я всегда находился в состоянии опьянения, но этот инцидент произошел", – рассказал Дима Билан.



Несмотря на весь негатив, артист благодарен за положительные отклики, которые вызвали его действия после скандального концерта. По словам певца, он стал одним из первых знаменитостей, которая публично признала свою вину и принесла извинения. Хотя решиться на это, как признался Дима Билан, было нелегко.

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