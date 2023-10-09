"Отсутствие культуры и воспитания" Соседов нашел объяснение поступкам Пугачевой

Сергей Соседов высказался об отъезде Аллы Пугачевой из России.

Музыкальный критик Сергей Соседов известен своими громкими высказываниями о знаменитостях. За годы карьеры он наградил своим вниманием огромное количество звезд. Кажется, сегодня на российской эстраде уже не осталось тех, по кому бы словесно не прошелся журналист. Однако некоторым достается от него значительно чаще, чем другим.

К числу знаменитостей, которые не дают покоя критику, относится и Алла Пугачева. Как известно, Соседов не щадил Примадонну даже в те времена, когда она считалась практически неприкосновенной. А теперь, когда певица уже не может похвастаться былой поддержкой со стороны поклонников и коллег, он будто бы высказывается о ней с еще большим удовольствием.

Накануне Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву в интервью на ютуб-канале Fametime TV. Журналист вспомнил о Примадонне, когда речь зашла о культуре отмены и прощении проступков звезд за их талант. Телеведущий заявил, что нельзя закрывать глаза на предательство, особенно о том случае, если речь идет о знаменитом и влиятельном артисте.

По словам критика, прощения не заслуживают те, кто "наплевал на страну, которая дала им все". Также журналист нашел объяснение поступкам Пугачевой, которая уехала из страны в непростое для нее время. Соседов считает, что виной всему плохое воспитание и низкий уровень культуры певицы.

"Когда-то это все закрывалось талантом, хорошими песнями, энергией. Когда талант ушел, голос ушел, энергия ушла с возрастом, осталось отсутствие культуры и воспитания", – заявил Сергея Соседов

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Соседов высказался после обвинений певицы Славы.