Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского

Популярный актер в интервью с журналистами признался, почему не стал играть в знаменитой картине "Романс для влюбленных".

Знаменитый актер получил свою известность после выхода фильма "Д’Артаньян и три мушкетера". После этого одним за другим ему сыпались предложения о съемках. За несколько лет он сыграл в более чем тридцати картинах.

На днях в прокат вышел один из самых долгожданных фильмов этого сезона. "Гардемарины. 1787 год. Мир" – картина Светланы Дружининой, в которой гардемарины и их дети распутывают европейский заговор. Михаил Боярский порадовал поклонников своим возвращением в роль Шевалье де Брильи.



На премьере фильма популярный актер решил поделиться с журналистами не только историями со съемок долгожданной картины, но и вспомнить свои ранние работы. Так, Боярский наконец назвал причину отказа от съемок в фильме у Андрея Кончаловского. Как оказалось, причиной тому стали деньги.

Как оказалось, актер уже должен был играть в фильме "Романс для влюбленных", однако решил съездить на пробы в картину "Мосты". Там режиссер предложил ему гонорар за фильм – 1200 рублей. Актер поделился, что такие деньги на тот момент были большие, на них можно было позволить себе приобрести машину "Запорожец", так он и принял решение остаться в Кишиневе. Правда, автомобиль себе так и не купил, как признался Михаил Боярский, заработанные деньги он пропил,

Ранее "Дни.ру" писали, что появившийся в неожиданном месте Михаил Боярский довел народ до истерики.