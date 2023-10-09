"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало

14 ноября главной эстрадной клоунессе страны Лолите исполнится 60 лет. "Круглую" дату она отметит большим концертом в столичном "Крокусе". А вот будет ли потом пир горой и дым коромыслом? Об этом корреспондент "Дни.ру" прямо спросил певицу на праздновании дня рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле.

"День рождения я отмечу по-студенчески,– сообщила певица. – Просто попросила закрыть актерский буфет, потому что пообещала музыкантам и съемочной группе, которая будет снимать концерт, устроить там "поляну", Мне очень много спиртного – коньяки, джины, виски – дарят зрители. Я собираю его, чтобы потом выкатить. Потому что мы будем в диком состоянии усталости".

"Все будет черти-как, – заявила презирающая любой пафос Лолита. – Даже не знаю пока, что будет из еды!"

Но будет ли поднимать бокалы за свое здоровье сама Лолита? "Я физически не могу пить! – объяснила она. – Не потому, что я противник, нет! Просто наступает такая степень усталости, когда если ты себе позволишь что-то, то на утро будет просто плохо. Мало я пить не умею, потому "дам газу" только по окончанию концерта и съемки. И на следующий день рассчитываю быть в состоянии трупа".

А перед концертом, который уже готов с точки зрения режиссуры, у Лолиты будет два выходных. "Я их взяла, чтобы звучало и не сипело горло, по той причине, что концерт будет сниматься, – объяснила исполнительница. – Два дня эти буду просто спать и не отвечать на телефонные звонки".